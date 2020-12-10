Виктория Боня вернулась в Дубай ради стейка за 400$

Москва, 10 декабря. Виктория Боня, отметив день рождения в Москве, улетела отдыхать в солнечный Дубай. Инстадива поселилась в роскошный отель, вблизи которого находится самый известный мясной ресторан в городе.

Виктория еще вчера вечером перед сном из окон своего номера смотрела на мясной ресторан и планировала посетить его, чтобы заказать там стейк, стоимость которого может достигать 400$.

На следующий день в обеденное время девушка пошла в ресторан «Nusr-Et Steakhouse Dubai» и заказала стейк, который ей подал лично известный во всем мире шеф-повар Нусрет.

instagram.com @victoriabonya

После сытного обеда Виктория Боня отправилась на пляж. На своей страничке в Instagram она рассказала подписчикам, что ей не нравится пляж на "пальме", так как там спокойная вода (нет волн – прим. ФАН).