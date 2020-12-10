Политолог Костин рассказал, сколько мест «Единая Россия» получит в новой Думе

Москва, 10 декабря. На выборах в Госдуму в 2021 года партия «Единая Россия» может получить около 300 мест. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, передает ФАН.

«Наиболее вероятный результат итогов предстоящий думской кампании — это получение конституционного большинства, более 300 мест», — сказал он на кругом столе на тему «Единая Россия» накануне выборов 2021 года.

По словам политолога, одной из основных тем избирательной кампании-2021 является пандемия COVID-19. При этом речь идет не только о медицинской помощи, но и о преодолении экономических проблем.

«Еще во время первой волны COVID-19 «Единая Россия» сильно опередила другие партии. Пока другие партии на фоне коронавирусной повестки провалились, единороссы получили дополнительную поддержку», — подчеркнул Константин Костин.

По его мнению, развитая политическая инфраструктура, опыт мобилизации, большая агитационная сеть и база сторонников является плюсом технологического позиционирования партии. Кроме того, «Единой России» поможет представленность во всех органах власти, а также возможность демонстрации эффективной работы в режиме реального времени в ходе активной фазы кампании.

«Среди минусов можно назвать рост критичности настроений общества, негативное влияние форс-мажоров, а также недостаточное количество политиков с достойным уровнем коммуникации. Угрозой могут быть и бойкот со стороны избирателей», — пояснил политтехнолог.

В целом, по словам Константина Костина, «Единой России» можно рассчитывать на высокий результат. При этом партии стоит быть готовой к возможному негативному сценарию при проведении избирательной кампании.