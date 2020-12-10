EMA сообщила о взломе своих серверов и хищении информации о вакцине Pfizer/BioNTech

Амстердам, 9 декабря. Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило о кибератаке, в ходе которой неизвестная сторона получила доступ к документам, связанным с антикоронавирусной вакциной, созданной компаниями Pfizer и BioNTech. Сами производители заявили, что взломщик не нарушил работу ни одной из систем, а лишь собрал информацию. Об этом сообщает France 24.

Событие произошло на фоне второй волны эпидемии COVID-19, которая оказалась масштабнее и смертоноснее первой. Руководства европейских стран уже сделали заказы на поставки десятков миллионов вакцин, производимых Pfizer и BioNTech.

Скорее всего, в этой акции вновь будет безосновательно обвинена Россия, как это уже случалось ранее.

В июле Центр кибербезопасности Великобритании уже обвинял РФ в попытках украсть данные о разработке вакцины против коронавируса у США, Канады и Соединенного Королевства. В структуре заявили, что «занимающаяся шпионажем группа» совершала атаки на различные организации, связанные с разработкой вакцины, и «почти наверняка» имеет связи с Москвой.

Две британские медсестры несколько ранее получили анафилактический шок после введения им лекарства, созданного этими компаниями. Сотрудниц медучреждения сразу же пришлось спасать инъекциями адреналина.

Это событие привело к появлению дополнительной рекомендации в отношении применения нового препарата: его нельзя вводить людям, склонным к сильным аллергическим реакциям на лекарства или пищу.

Ранее в США при испытаниях вакцины этих двух компаний погибли шесть участников клинических исследований. Причем отмечается, что четверо из умерших получили плацебо, а двое других — настоящий препарат. У одного из последних добровольцев спустя 60 дней после инъекции произошла остановка сердца. Второй скончался через три дня после прививки. Отмечается, что он страдал ожирением и атеросклерозом.