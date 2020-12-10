Ефремов не дал доверенность на ячейку в банке Софье Кругликовой



Москва, 10 декабря. ФАН стало известно от источника, близкого к семье актера, что супруге актера не удалось получить генеральную доверенность на распоряжение средствами Михаила Ефремова, находящимися в банковской ячейке. Она получила только право распоряжаться средствами на счету, на котором находятся порядка 5-6 миллионов рублей. Основные же накопления актер хранит именно в ячейке.

«В семье Ефремова еще до ДТП были крайне сложные отношения, — рассказал источник ФАН. — Софья хотела получить доверенность на основную часть имущества. На квартиру Михаила Олеговича в центре Москвы, где он является единоличным владельцем, на дом в Юрмале и главное — на ячейку в банке, где хранятся основные средства».

По данным источника, Софья в последние месяцы была заинтересована не столько в освобождении мужа, сколько в том, чтобы не остаться без денег. Ведь у Ефремова есть еще три ребенка не от Софьи, которых он признал и любит. Кроме того, дочка Анна-Мария от Ксении Качалиной уже поселилась в квартире матери Ефремова — Аллы Покровской — в центре Москвы. Софья опасается, что и остальное имущество он может раздарить другим детям.

Две недели назад представитель Софьи Кругликовой повторно выходил на связь с Ефремовым и предлагал подписать доверенность на Софью на ячейку, но получил отказ. Пока не известно, сколько актер продержится. Как уже ФАН писал — лагерь его адвокатов разбился на два лагеря. Один — защищает интересы Софьи, второй — пытается вытянуть Ефремова из заключения.

Напомним, ранее ФАН уже сообщал, что Софья Кругликова пытается получить имущество своего супруга хотя бы по доверенности. Женщина не заинтересована в его досрочном освобождении, так как не простила ему измены. Даже не столько измены, сколько того, что это стало достоянием публики и роман Михаила Ефремова с Дарьей Белоусовой даже фигурировал в материалах дела.