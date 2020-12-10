Баварии – локдаун, Африке – вакцины: как Зедер и Гейтс предлагают бороться с COVID-19

Мюнхен, 10 декабря. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал к введению общенационального локдауна с 25 декабря по 10 января, допустив его продление при необходимости. Тем временем благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией в бедных странах Африки и Азии. Об этом сообщает Die Welt.

Рождественский карантин по предложению Зедера должен включать в себя комендантский час, приостановку бизнеса, отправку рабочих в отпуска и продление школьных каникул.

«Мы должны свернуть общественную жизнь. <…> Пусть на это время все просто останутся дома», — заявил политик.

Билл Гейтс, в свою очередь, избрал активную тактику борьбы с эпидемией. Из фонда, основанного им и его женой, выделяется четверть миллиарда долларов для закупки вакцин для тех государств Африки и Азии, которые не могут себе их позволить. Со слов предпринимателя, невозможно остановить пандемию, борясь с ней лишь на отдельных участках планеты.

«Эти изобретения [вакцины] спасут жизни только в том случае, если они будут распространены по всему миру», — заключил Билл.

Несколько ранее страны ЕС обвинили Германию наравне с Францией в попытке обмана. Речь идет о борьбе за поставки препарата от коронавирусной инфекции фармкомпании Pfizer. Члены Евросоюза не смогли договориться о том, чьим гражданам следует отдавать приоритет.

Менее богатые страны, такие как Польша и Венгрия, не имеют условий для хранения препарата. Вакцину нужно держать при температуре -70ºС.

Борьба за лекарство от коронавируса привела к тому, что Будапешт потребовал одобрить российский препарат «Спутник V», как пишет Daily Mail.