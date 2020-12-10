Социолог рассказал, за что поддерживают и критикуют «Единую Россию»

Москва, 10 декабря. Согласно последнему социологическому опросу ВЦИОМ, россияне поддерживают партию «Единую Россию» за стабильность, но критикуют за состав. Об этом рассказал глава практики политанализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает ФАН.

«Согласно недавнему опросу, который проходил в начале декабря, показатель электоральной поддержки партии «Единая Россия» составил 32%. При этом системную оппозицию в целом поддерживают 31%. Это стабильный показатель, мы фиксировали небольшие колебания», — рассказал он на кругом столе на тему «Единая Россия» накануне выборов 2021 года.

По словам социолога, люди в основном критикуют партию за персональный состав: олигархов, чиновников и карьеристов. При этом в качестве положительных характеристик были названы правильный курс, партия президента, а также надежность.

Он также сообщил, что, говоря о достижениях, люди называли стабильность в стране, реализацию социальных программ и отсутствие войны. В качестве промахов выделяются пенсионная реформа, коррупция и отсутствие борьбы с бедностью.

«Согласно исследованию, люди, которые голосуют за «Единую Россию» — это патриоты, бюджетники и пенсионеры, — рассказал Мамонов. — Также 39% опрошенных считают скорее положительным влияние партии на политическую жизнь страны».

Согласно опросу, единороссам следует сосредоточить усилия на том, чтобы быть ближе к людям, решении проблем здравоохранения, а также повышении уровня жизни населения.

Напомним, 1 декабря «Единой России» исполнилось 19 лет. В этот день по всей стране стартовала традиционная декада приемов граждан. В 2020 году декаду открыли губернаторы-секретари шестнадцати региональных отделений партии.

В четверг, 10 декабря, онлайн-прием проводит председатель партии Дмитрий Медведев.