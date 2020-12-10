Политолог Чеснаков объяснил, почему партиям выгоднее отказаться от самовыдвижения

Москва, 10 декабря. Любой партии на стратегическом уровне выгоднее выдвигать своих кандидатов, чем полагаться на самовыдвижение. Об этом ФАН рассказал глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Считаю, что на стратегическом уровне выдвижение партийного кандидата в качестве самовыдвиженца — это ошибка. Эта технология дезориентирует партию, она делает ее менее устойчивой к различного рода вопросам повестки», — сказал он.

По мнению политолога, партия должна бороться за каждый мандат, демонстрируя свои бойцовские качества. Он напомнил, что в последнее время ряд губернаторов шли на выборы от партии «Единая Россия» и получали хорошие результаты. Эксперт отметил, что возможны проигрыши, но если партия будет идти открыто, это создает ощущение уверенности у избирателей.

«В тактическом плане самовыдвижение может быть эффективным ходом. В определенных регионах и округах это может быть результативно, — сказал он. — Но так кандидаты не ассоциируют себя с партией и ничего не приносят в общую копилку. Чем больше самовыдвиженцев, тем меньше голосов за партию».

Ранее глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал, что «Единая Россия» может получить на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму может получить конституционное большинство. Среди аргументов за «Единую Россию», по мнению эксперта, является то, что партия позиционирует себя как партия сторонников президента России Владимира Путина.