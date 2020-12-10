Долги населения и предприятий Дагестана за электричество превысили 13 млрд рублей

Махачкала, 10 декабря. За четыре месяца задолженность потребителей электроэнергии в Дагестане составила более 900 миллионов рублей, а суммарные долги республики за все время превысили 13 миллиардов рублей. По словам заместителя директора компании «Дагэнерго» – филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Эльбруса Цкаева, взыскать эти суммы с должников будет проблематично.

Статус гарантирующего поставщика электроэнергии по Республике Дагестан «Дагэнерго» получило 1 июля 2020 года. Начиная с этого времени, задолженность за электричество в регионе выросла на 936 миллионов рублей.

«Общая задолженность потребителей электроэнергии, которая образовалась с 1 июля по 1 ноября, составляет порядка 936 миллионов рублей. При этом задолженность потребителей, в том числе приравненных к населению, достигает 308 миллионов рублей», – рассказал журналистам Цкаев.

Он уточнил, что промышленные предприятия должны 75 миллионов рублей, предприятия с финансированием из федерального, республиканского и местных бюджетов – соответственно, 85 миллионов, 47 миллионов и почти 63 миллиона рублей. Представитель энергокомпании акцентировал внимание на долгах предприятий, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Их задолженность, по словам Цкаева, за четыре месяца выросла на 340 миллионов рублей.

«Все эти долги образовались перед новым поставщиком лишь за четыре месяца. При этом прежние долги потребителей перед группой «Россети Северный Кавказ» превышают 13 миллиардов рублей. Они никуда не делись, и с ними также необходимо рассчитаться», – сказал замдиректора компании.

По его словам, наиболее крупные долги у предприятий, занятых в сфере ЖКХ. Причем у «Россетей» практически нет никаких рычагов для воздействия на них, так как эти предприятия относятся к социально значимым.

«В числе самых крупных должников, в основном, предприятия сферы ЖКХ. Это «Махачкалаводоканал» – 69,3 миллиона рублей, «Горводоканал» – 29,8 миллиона, «Дагводоканал» – 19 миллионов рублей. Складывается впечатление, что все, что связано с водой, это сплошная дебиторка. Они нам просто не платят за ту электроэнергию, которую потребляют, а мы не можем их ограничить из-за того, что они социально значимые, мы не можем допустить, чтобы население осталось без коммунальной услуги по водоснабжению. Это жизненно важная услуга, и законодательство нам это не позволяет, и мы сами это тоже понимаем», – объяснил Цкаев.

При этом он подчеркнул, что озвученные суммы – это долг лишь перед «Дагэнерго», а есть еще задолженность перед энергосбытовой компанией, которая исчисляется сотнями миллионов рублей.

Цкаев утверждает, что в самих предприятиях-должниках сетуют на отсутствие денег. Даже по судебным постановлениям взыскивать, как правило, с них нечего.

«Они объясняют это, в том числе, неплатежами за воду. У потребителей их услуги тоже низкая платежная дисциплина, получается замкнутый круг. У нас есть решения судов, но с контрагентов просто нечего взять», – заявил представитель энергокомпании.

Чтобы как-то решить проблему, «Россети» выступают с предложением к правительству Дагестана взять на контроль все платежи, связанные с жилищно-коммунальной сферой, насколько это возможно.

ФАН не удалось связаться с представителями компаний-должников для разъяснения ситуации.