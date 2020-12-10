Политолог Гаспарян объяснил, какие уроки следует извлечь из истории Максима Шугалея

Писатель и публицист Армен Гаспарян объяснил, какие уроки следует извлечь из истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана, об освобождении которых стало известно в четверг. Россиян более полутора лет незаконно удерживали в Ливии, большую часть этого срока они провели в тюрьме.

Освобождение Шугалея и Суэйфана стало возможным благодаря совместным действиям дипломатов и общественных организаций, которые не давали забыть о тяжелой участи россиян в ливийской тюрьме. По мнению писателя, историка, видеоблогера Армена Гаспаряна, в связи с благополучным завершением этим истории России нужно сделать соответствующие выводы.

«Россия никогда своих граждан не бросала, что бы там ни писали какие-то дегенераты в соцсетях, — эмоционально отметил Гаспарян в комментарии ФАН. — Повторю: никогда Россия своих не бросает — это не в традициях ни нашего общества, ни нашего государства. Поэтому то, что произошло, это не только радостное, но и абсолютно закономерное событие. Теперь важно извлечь из этой истории уроки, чтобы не допускать подобное в дальнейшем».

По мнению Гаспаряна, не стоит давать нашим геополитическим противником подобные козыри, которые они без сомнения попытаются использовать в своих интересах.

«Противников у России много, людей, которые хотят поспекулировать на отношении России к своим гражданам, тоже немало. Из того, что произошло, надо извлечь примерно такой же урок, как тот, что мы извлекли в 1990-х — начале нулевых, когда противостояли действиям террористов на Северном Кавказе», — подчеркнул Армен Гаспарян.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Россиян бездоказательно обвинили во вмешательстве в ливийские внутренние дела и заключили в тюрьму, так и не предъявив им официального обвинения. Дипломатические усилия России и широкая общественная кампания в защиту Шугалея и Суэйфана принесли плоды: социологи были освобождены. Освобождение россиян прокомментировали депутат ГД Александр Шерин, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.