Лучшие идеи причесок и укладок на Новый год для женщин и детей

Создание новогоднего образа для любой представительницы прекрасного пола начинается задолго до наступления праздника. Нужно подобрать соответствующее платье, а к нему — аксессуары, туфли, духи, макияж и маникюр. И, конечно же, самое большое внимание уделяется прическе. Разберем, как сделать ваш облик праздничным и неповторимым с помощью новогодних причесок для разного возраста и длины волос.

Какие прически будут актуальными на Новый 2021 год на короткие, средние и длинные волосы?

Стилисты сходятся во мнении, что, выбирая прическу, нужно ориентироваться на ваш наряд. Ведь, согласитесь, будет несколько странно, если вы надеваете платье с открытой спиной и распускаете каскад длинных волос, закрывая тем самым изюминку наряда. Поэтому лучшей прической будет, в первую очередь, та, которая гармонирует с образом и подчеркивает ваши достоинства.

Платье в пол или ниже колена, узкое с открытыми плечиками может быть дополнено распущенными или полусобранными волосами. Если оттенки платья сдержанные, разбавьте образ яркими аксессуарами.

Закрытое новогоднее платье с «глухим» горлом предполагает либо высокую прическу (возможно даже праздничный пучок) либо волны распущенных кудрей. Сразу заметим: пучки и хвосты — главный тренд грядущего года.

Как уже говорилось выше, прическа поможет сформировать ваш образ и подкорректировать какие-то моменты. Так, выпущенные на лицо две прядки по бокам смогут зрительно сделать более узким лицо круглой формы. Асимметричная прическа сгладит эффект «квадратного» личика и так далее.

Что же касается обладательниц коротких волос, им не о чем беспокоиться: для такой длины в 2021 году наступает настоящее раздолье, благодаря большому выбору укладок и аксессуаров.

Создание прически всегда состоит из двух основных этапов — окрашивания и укладки. Что касается первого из них, то самым востребованным в салонах-парикмахерских остается тонирование. Такое изменение оттенка волос не меняет имидж кардинально, а лишь добавляет нюанс и к тому же не пересушивает волосы.

Короткие волосы укладываем с помощью фиксаторов в модно растрепанные кудри. Можно также украсить прическу необычной брошкой. Здоровые блестящие волосы будут смотреться еще более роскошными в гладкой прическе с эффектом «стекла». Это справедливо и для длинных волос, главное, чтобы они были достаточно тяжелыми. Обладательницам тонких легких волос лучше поиграть с формой: выбрать, например, асимметрию, что тоже актуально на сегодняшний день. Половину челки опускаем на лицо, а остальную ее часть убираем к виску.

Для средних и длинных волос рекомендуем очень модный в наше время пучок или хвост. И не нужно думать, что это скучно. Добавим в прическу несколько тонких косичек, из них при желании можно сформировать целую «корзинку». Волосы в хвосте не должны быть гладкими, перед тем как забрать их под резинку, выберите по 3-4 пряди с каждой стороны и сверните их жгутиком. Как раз в таком виде и фиксируйте их в хвост. Он будет немного напоминать стог сена, но это именно то, что нам нужно, чтобы оставаться в тренде.

Принципы создания пучка аналогичные, с той лишь разницей, что хвост делается на затылочной части головы, а пучок — на макушке. Для пучка можно выбрать небольшой шиньон или широкую резинку, тогда он будет заметно возвышаться на голове. Украшаем пучок лентой или бусами для волос и не забываем проработать прядки. Тонкие косички или жгутики с одной или обеих сторон также забираем под резинку и слегка вытаскиваем из общего хвоста. Такие мелкие косички особенно эффектно смотрятся на затылочной части, создавая дополнительный объем и рельеф.

Какие прически выбрать для девочек на Новый год?

Здесь работают те же правила, что и для взрослых причесок, — тонирование плюс пучки, хвосты и акцент на уложенные отдельные пряди. Для самых модных девочек можно рекомендовать цветное тонирование смелых цветов — синего, зеленого, ярко-розового. Тонировать лучше всего на осветленные волосы, однако существуют средства, которые прекрасно проявят себя и на темных прядях. Если у вас в планах пучок с несколькими выпущенными прядями, то их можно затонировать в разные цвета.

Пучки для девочек могут быть не столь строгими, как у дам постарше — сделайте их забавными и сильно растрепанными. То же самое и с хвостами: после того, как основная часть волос будет собрана, вытащите из него несколько кудрей, создавая эффект «только что из постели» и для усиления образа распушите их феном.

Какие прически на Новый год можно сделать своими руками?

Вы заранее позаботились о форме новогодней прически и окрашивании, но времени на визит в парикмахерский салон не остается? Не беда — сделайте прическу в домашних условиях: благо, в настоящий момент профессиональные средства для укладки в широком ассортименте предлагают во всех торговых центрах.

Выберите, к примеру, излюбленный дамский вариант — крутые кудри. После того, как волосы накручены и зафиксированы, формируем главный модный акцент — прорабатываем пряди, вытянув их из общей массы волос.

Для плотных тяжелых волос можно выбрать «стеклянную» гладкость, для этого лучше всего воспользоваться специальным утюжком-феном и средством для усиленного блеска.

Любая прическа, вне зависимости от возраста ее обладательницы, заиграет новыми гранями, если будет дополнена аксессуарами для волос. Всевозможные ленты, заколки, шпильки, брошки — все это очень модно в наступающем 2021 году.

Не забываем и про последний штрих к новогодней укладке — переливающаяся сверкающая дымка вам точно не повредит. Также можно смело использовать лак с блестками и мерцающими частичками.

Какие аксессуары для волос можно использовать в новогодних прическах?

Декор вернулся в наши прически спустя много лет. Это радостная новость для любительниц украсить волосы всевозможной бижутерией, заколками, бусами и ленточками. Конечно, в этом деле нужна золотая середина. Не стоит превращать голову в цветочную клумбу или ювелирную витрину. Украшение для волос лучше подобрать в тех же оттенках, что и цвет ваших прядей. На блондинках органично будет смотреться серебряная или золотая нить в прическе, в зависимости от тона блонда. Брюнетки могут позволить себе чуть более яркие расцветки.

Настоящая классика – жемчуг, который может присутствовать как в виде отдельных достаточно крупных бусин на шпильках, так и россыпью на ободке. Возьмите несколько невидимок с жемчужинами небольшого размера и заколите их с разных сторон, в том числе, на затылке. Новогодний образ готов!

С длинными волосами можно «поиграть», используя ленты для причесок, декорированные камнями и блестками. Пропустите такое украшение через одну косичку сзади — и, уверяем вас, больше никаких акцентов не понадобится.

Короткое каре можно подчеркнуть элегантной брошкой, заколотой над одним ухом, так, чтобы она придерживала волосы. Прямой пробор может быть украшен интересной диадемой или цепочкой, выпущенной на лоб. Такое дополнение сразу же сделает вас загадочной и неотразимой.