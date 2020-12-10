Эксперт объяснил, почему произошел рост цен на автомобили

Москва, 10 декабря. Многие автолюбители столкнулись в последние шесть месяцев с неприятной ситуацией — цены на новые и поддержанные авто выросли с начала года на 25-30%. В комментарии ФАН исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, что спровоцировало такой неожиданный скачок цен и почему вслед за новыми авто подорожали и машины с пробегом.

По словам собеседника, стоимость автомобилей с пробегом следует за ценами на новый транспорт, однако это происходит с некоторым запозданием, то есть постепенно. В марте произошел достаточно серьезный рост курса валют — почти на 25% — тогда цена за доллар доходила до 80 рублей.

«Из предыдущего опыта у всех было понимание, что цены на новые автомобили достаточно быстро вырастут, но при этом была возможность успеть купить автомобиль по старой цене. Поэтому в марте был всплеск рынка новых автомобилей, за этим последовал локдаун — закрытие дилерских центров и так далее. При этом цены на автомобили не поднимались, и часть из них остались на складах», — объяснил Удалов.

Практически везде было остановлено производство — и в России, и в Европе и так далее. Как только салоны вновь открылись, люди начали покупать автомобили, чтобы успеть приобрести их по старой цене. Из-за этого неожиданного спроса образовался дефицит на новые машины.

«Также все понимали, что цены на автомобили с пробегом тоже вырастут, поскольку будет идти компенсация цен вслед за курсом доллара. Соответственно, из-за дефицита новых автомобилей цены на них повышаются, причем достаточно быстро. В связи с этим часть людей перешла на покупку автомобилей с пробегом. При этом владельцы таких автомобилей не продавали их до тех пор, пока у них не было гарантий купить новый», — констатировал Сергей Удалов.

По его словам, из-за этого на рынке старых автомобилей тоже образовался некий дефицит — никто не хочет продавать автомобиль дешево. Тогда авто выставлялись по завышенным ценам, из-за чего их мало кто покупал. Вся эта ситуация и спровоцировала дисбаланс. Но главное здесь — это рост курса и цен на новые автомобили, поскольку за этим и последовал рост стоимости авто с пробегом. Причем это произошло в этот раз быстрее, нежели обычно.

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