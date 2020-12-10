Какой подарок выбрать жене на Новый год: лучшие идеи от ФАН

Есть тысяча и один способ сделать приятное своей второй половине. А уж на новогодние праздники порадовать любимую жену — святая обязанность каждого сознательного мужа. Вы знаете о предпочтениях и желаниях друг друга, остается только выбрать, в каком направлении вам действовать. Ведь Новый год — удивительный праздник! Время загадывать желания и время их исполнять. ФАН готов выступить в качестве советчика, помочь разобраться с подарком и предложить свои идеи.

Романтические подарки жене на Новый год 2021

Подарок — способ рассказать второй половине о том, как вы ее любите. Не стесняйтесь в средствах, вложите в ваш презент все свое романтическое настроение, копившееся целый год! Покажите «самой обаятельной и прекрасной», что вы цените утонченность ее натуры, ее хороший вкус и царские манеры. Ваша дама должна почувствовать себя этакой принцессой, за которой подкатила карета на бал. Пусть подарком будет, например, изысканная фарфоровая пара кофейных чашечек, тонких и элегантных, если ваша супруга — любитель начинать день с кофе. Или небольшое ювелирное украшение, о котором жена мечтала и с удовольствием наденет его в гости или театр.

Подберите для любимой подушечку-думочку с красивым принтом, теплый пледик цвета ванили или шелковый халат. Также очень популярна тема интерьерных духов, создающих изысканную атмосферу. Не забудьте упаковать подарок в красивую хрустящую бумагу или коробочку, повяжите его лентой и подпишите новогоднюю открытку. А в дополнение к такому презенту можно пригласить жену, к примеру, на прогулку верхом на лошадях.

Подарки для активных дам на Новый год

Если цель вашего презента — поддержать активный настрой супруги, то вам прямая дорога в один из магазинов, продающих товары для спорта и отдыха. Среди востребованных предметов у любителей много двигаться — термокружка, сохраняющая температуру напитка в течение нескольких часов. Это стильно, практично, и, действительно, помогает на дальних дистанциях приободриться глотком горячего живительного чая-кофе. Особенно в зимние морозы. Термокружки — младшие сестры термосов, только поменьше, к тому же специальный механизм изделия позволяет пить из него, не откручивая крышку. Цвет, вместительность и форму можно подобрать абсолютно на любой вкус и кошелек.

Если ваша супруга практикует йогу или восточную гимнастику, подарите ей легкий коврик-трансформер. Его можно брать с собой как в зал, так и на природу. В собранном виде он помещается даже в небольшую сумочку Для бассейна выберите жене удобные красивые очки, яркие сланцы и шапочку. Любительницам велосипедных прогулок будет приятно получить миниатюрный, но вместительный рюкзачок, симпатичную футболку, спортивные перчатки, беспроводные наушники или все это сразу.

А может быть, ваша вторая половина только собирается приобщиться к спорту? Тогда подарите ей абонемент в зал и одну тренировку с опытным внимательным тренером. Плюс — добавьте сюда сеанс массажа с аромамаслами.

Большой выбор самых различных нарядов для танцующих дам предлагают всевозможные специализированные магазины. Здесь и пышные юбки для бальных танцев, и платки с монистами для фламенко, и костюмы для беллиданса. Отличный способ поддержать свою избранницу в этом направлении. Либо подарите ей пробный мастер-класс от известного в вашем городе преподавателя.

Оригинальные подарки жене на Новый год

Если ваша супруга обладает хорошим чувством юмора, сделайте ей презент, который вызовет улыбку. Можно остановиться, к примеру, на свитере с оленем — старой новогодней «шутке», или шапочке с ушками и шарфике с помпонами. Также сейчас не проблема приобрести одежду с забавной надписью или фото, либо заказать таковую в специальном салоне. Вы лучше других знаете, над чем ваша жена может повеселиться — приколы с животными, забавные выражения и т. д. Тема с принтами на футболках и кружках открывает широкие возможности для сюрпризов. Можно даже сделать на заказ не одну футболку, а «недельку» с разными фото вашей супруги, не одну кружку, а три разных, под настроение.

С намеком на то, что вы хотите проводить с вашей второй половиной больше времени, подарите ей робот-пылесос. Этот бытовой помощник стал просто главным героем забавных роликов в Интернете: на нем катаются коты, его используют как поднос для напитков. В доме станет чисто и уютно, и супруга, конечно же, оценит вашу заботу о ней.

Сводите свою вторую половину на сеанс таролога или гадалки. Сама по себе атмосфера эзотерического салона создает таинственный и загадочный настрой. Договоритесь заранее с тарологом о том, что предсказания должны быть только приятными. А в качестве дополнительного презента вручите супруге стеклянный шар или аромасветильник, которые наверняка продаются здесь же в сувенирном отделе.

Сюрприз своими руками — это не только прикольно, но и бюджетно. Смонтируйте фильм на основе видео с вашего отпуска или пикника, добавьте к нему музыку — и будете веселиться всей семьей. То же самое можно сделать с фотографиями: выберите смешные фото, распечатайте их, повесьте на елку или создайте коллаж на стене. Приподнятое настроение вам точно обеспечено.

Под Новый год можно также слегка и по-доброму разыграть вашу супругу: придумайте небольшой сценарий, позовите друзей, выберите подходящие костюмы, а жене оставьте роль главной зрительницы. А завершить действо можно веселыми хлопушками и бокалами с игристым вином.