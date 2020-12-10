Политолог Арешев считает, что Турция может поглотить Армению

Санкт-Петербург, 10 декабря. Какие отношения будут между Анкарой и Ереваном через 10 лет и не поглотит ли Турция Армению за это время, рассказал политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Через 10 лет возможен грузинский вариант экспансии посредством турецкой продукции. Вслед за ней будут иные формы турецкого влияния. То есть Турция поглотит Армению», — считает эксперт.

Напомним, Турция уже не первый год проводит политику «тихой оккупации» в отношении грузинской Аджарии, но Тбилиси не желает заострять внимание на действиях соседа. По мнению политолога, крайне возможен вариант мягкого или более жесткого поглощения Армении Турцией.

«Турецкая дипломатия достаточно сильная, поэтому мы не должны недооценивать реализуемость данного сценария. Мы видим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу об этом постоянно говорит», — отметил эксперт.

Андрей Арешев подчеркнул, что необходимо оценивать объемы товарооборота между двумя странами.

«Закрытие границы никого не должно вводить в заблуждение, потому что торговля осуществлялась. Это достаточно хорошо видно на рынках и торговых сетях Армении», — рассказал специалист.

Однако политолог отметил, что трудно говорить о конкретном формате отношений между Арменией и Турцией. В любом случае, по словам Андрея Арешева, здравый смысл должен будет восторжествовать.