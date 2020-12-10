«Гоблин» Пучков о вызволении Шугалея и Суэйфана: Отрадно, что парни на свободе

Известный видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков обрадовался, узнав об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых в мае 2019 года задержали в Ливии по ложному обвинению во вмешательстве в местные выборы. Как рассказал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, освобождение россиян стало возможным во многом благодаря усилиям замглавы МИД РФ Михаила Богданова. В настоящий момент россияне уже направляются на родину, ФАН опубликовал первое фото освобожденного Шугалея.

Новость об освобождении россиян Дмитрий «Гоблин» Пучков узнал от корреспондента ФАН и очень обрадовался.

«Отрадно, что Россия помнит о своих гражданах и выручает их из-за кордона. Отрадно, что парни на свободе, поздравляю с этим и их самих, и их близких. Здорово, что все закончилось вот так!» — эмоционально отметил «Гоблин» Пучков.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) — социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан — были задержаны в Ливии более полутора лет назад — в мае 2019 года. Российских граждан обвинили во вмешательстве в местные выборы и в течение длительного времени держали в тюрьме. Россия предпринимала дипломатические усилия по их освобождению, в защиту социологов также выступала общественность. Совместные усилия российских властей и гражданского общества возымели действие: Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже на свободе. Освобождение россиян высоко оценил депутат Госдумы Александр Шерин.