ДОСААФ России впервые за 29 лет пытается отсудить у Росавиации Ан-2



Москва, 10 декабря. Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска ДОСААФ России в признании права собственности у общества на воздушное судно Ан-2. Однако ДОСААФ будет оспаривать решение в Десятом апелляционном арбитражном суде.

Как удалось узнать ФАН от источников в ведомстве – дело далеко не в одной машине, средняя стоимость которой сопоставима с недорогим автомобилем, а в создании прецедента. Впервые после развала Советского Союза «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» решил узаконить свои права на несколько десятков Ан-2, оставшихся в различных клубах городов России.

Сейчас в распоряжении ДОСААФ порядка сотни самолетов Ан-2, которые были выданы обществу еще в 70-80-е года прошлого века. В советское время права собственности на воздушные судна не оформлялись, все они принадлежали государству, а машины выдавались по мере надобности разным клубах. В основном, они применялись для выброски парашютистов-спортсменов. Во многих регионах Ан-2 работает до сих пор.

«Машины в прекрасном рабочем состоянии, — говорит источник ФАН. — Они эксплуатировались не так, как в санавиации, или гражданском флоте. Как правило на две-три машины был один техник, который тщательно за ними следил».

В 1991 году СССР развалился, а вместе с ним фактически «погиб» старый ДОСААФ. В 1992 году ДОСААФ переименовали в РОСТО. Но постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2009 года № 973 вернули старое название ДОСААФ. Сей час общество возрождается и существует в 80 регионах страны. Тут и встал вопрос об имуществе.

Ан-2 до сих пор используют в некоторых регионах страны для выброски парашютистов и обучению пилотов. Но вот права на воздушные суда ушли к Росавиации.

«Тогда было решено создать прецедент, — рассказали ФАН источники в обществе. — Подать в суд на признание прав на одно воздушное судно. В случае успеха, будем подавать на все».

Так спустя 29 лет после развала СССР ДОСАФФ решило вернуть свое имущество. Суд в первой инстанции общество проиграло, однако намерено судиться до победного конца и получить права собственности на 30-40-летние машины.