Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

От Украины ничего не останется, если ВСУ попробуют ударить по Крыму ракетами «Нептун»

От Украины ничего не останется, если ВСУ попробуют ударить по Крыму ракетами «Нептун»

Киевские военные неоднократно грозились использовать против России свои новые ракеты «Нептун», однако их применение может плохо закончиться для Украины. Об этом в интервью ФАН заявил редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Болгарское издание «Факты» выпустило статью, в которой сообщило, что Украина в 2020 году поставит на вооружение новую крылатую ракету «Нептун». Еще в июне 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов «пугал» Россию тем, что это оружие способно долететь до Черноморского флота и Крымского моста.

А в этом году командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил СМИ после очередного успешного испытания R-360, что Киев готовится к полномасштабному военному противостоянию. В свою очередь болгарские читатели предупредили украинцев об опасности подобной риторики и посоветовали им не идти на поводу у Соединенных Штатов.

От Украины ничего не останется, если ВСУ попробуют ударить по Крыму ракетами «Нептун»

«Могут, конечно, попробовать ударить по мосту, да только потом Украина будет непригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет!» — пишет пользователь Руската Федерация.

«Украинцы ну такие важные стали, «выросли». Неужели они не понимают, что американцы их за нос водят? Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения», — считает пользователь Циганин.

«Тогда Киев станет похож на Припять…» — указывают читатели болгарского издания.

В свою очередь главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что если киевские силовики попробуют применить против Российской Федерации ракетный комплекс «Нептун», то от Украины вряд ли что-то останется.

«Киевские политики явно не самоубийцы. Они прекрасно понимают, что в случае, если у Украины только появится желание нанести удар по Крыму, Российская Федерация предпримет все необходимые меры. Последует моментальный ответ, после которого от Украины уже, может, ничего и не останется», — сказал собеседник ФАН.

От Украины ничего не останется, если ВСУ попробуют ударить по Крыму ракетами «Нептун»

Антон Бредихин также отметил, что воинственная риторика необходимо Киеву для поддержания собственного имиджа внутри самой Украины. Помимо этого, добавил эксперт, такой политики сегодня придерживается и президент Владимир Зеленский, которого, по его собственному утверждению, папа римский назвал «президентом мира».

«Мы имеем дело с тем, что военная риторика со стороны Украины по отношению к Крыму является символической и ритуальной. Если киевские власти не будут об этом говорить, то они перестанут быть тем правительством, которое мы все прекрасно знаем. Эта традиция была заложена Петром Порошенко, а сегодня ее продолжает Владимир Зеленский через заявления командующего ВМС Украины. Да, со стороны Киева будут исходить некие угрозы в адрес Крыма, но они никогда не будут воплощены в реальность. Я не сомневаюсь, что такая риторика по отношению к полуострову со страны киевские властей будет продолжена», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что политолог Александр Гришин сравнил ультиматум Зеленского с «хамской выходкой мальчишки». 

Новости партнеров