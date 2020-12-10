Республиканцы и демократы объединились против Facebook, подав на компанию в суд

Сразу 46 американских штатов подали иск в суд на компанию Facebook, обвинив гиганта в стремлении к монополии. Руководству вменяется агрессивная рыночная политика, при которой конкуренты устраняются либо покупкой, либо вытеснением с рынка. Об этом сообщает Daily Mail.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс констатировала, что в течение почти десяти лет Facebook использовал свое доминирование среди социальных сетей для того, чтобы сокрушить более мелких игроков за счет обычных пользователей.

Иск, размещенный на 123 страницах, содержит информацию о приобретении компанией таких продуктов, как Instagram и WhatsApp по сильно завышенным ценам. Оправдать подобную «щедрость» можно стремлением интернет-гиганта к быстрому и агрессивному избавлению от соперников.

«Facebook использовал свою власть, чтобы подавить конкуренцию и заработать миллиарды, превратив личные данные в дойную корову», — говорится в документе.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг и глава Twitter Джек Дорси были вызваны на слушания в Сенате в прошлом месяце, где Дональд Трамп раскритиковал компании за предвзятость при оформлении его постов на тему фальсификаций в ходе избирательного процесса. Он также потребовал от Конгресса отменить раздел 230 Закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает социальные сети от ответственности за размещаемый контент.

В иске содержится требование о запрете для Facebook совершать приобретения стоимостью более 10 миллионов долларов без предварительного уведомления государственных органов. Кроме того, у WhatsApp и Instagram должны появиться новые владельцы. Иными словами —корпорация должна быть разделена.

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