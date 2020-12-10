Депутаты Госдумы придумали необычный способ сократить долги предприятий

Москва, 10 декабря. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании конвертируемого займа. Закон направлен на облегчение долгового бремени компаний в период кризиса. Законопроект предполагает возможность заключения договора займа с возможностью его конвертации в дополнительно выпускаемые акции (доли) заемщика-акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Предполагается, что такую конвертацию можно будет осуществить по истечении установленного срока или по требованию кредитора. Возможность такой конвертации будет являться способом обеспечения займа: если деньги не возвращены, кредитор становится сособственником предприятия-заемщика, а долг считается погашенным.

По словам Олега Ушакова, советника практики банковского и финансового права, рынков капитала одной из ведущих российских юридических компаний, закон вызывает некоторые вопросы. Например, по закону акционеры АО, голосовавшие против увеличения количества акций, имеют преимущественное право выкупа допэмиссии. Это правило установлено для того, чтобы избежать размытия. Законопроект о займе такого правила не содержит.

Законопроект носит явно антикризисный характер. Во-первых, он распространяет свое действие на все общества с ограниченной ответственностью. Это самая распространенная форма коммерческих организаций в России: по данным ИФНС, у нас зарегистрировано около 3,49 млн ООО.

Во-вторых, конвертация долгов позволит сократить корпоративный долг нефинансового сектора российских компаний, не связанный с кредитами в банках. Сейчас он составляет более семи трлн рублей.

Договоры займа, оформленные до введения нового законопроекта в силу, возможно будет дополнить новыми нормами о конвертации долга в доли или акции.