Родные жертв катастрофы Robinson 44 наняли частных дайверов для поиска тел

Вологда, 10 декабря. Поисками пассажиров, пропавших после крушения Robinson-44 под Вологдой, займутся частные специалисты, об этом рассказали ФАН родственники без вести пропавших.

Прошло больше полутора месяцев с момента крушения Robinson-44 в Вологодской области. Вертолет упал в реку Сухона и утонул в воде. МЧС региона объявило о проведении поисковой операции, в ходе которой почти сразу нашли крупные обломки и тело одного из погибших – главы компании АО «Дед Мороз» Олега Васильева. В зоне крушения были найдены незначительные фрагменты одежды и личных вещей пассажиров, больше ничего найти не удалось. Родные остальных пропавших сами приехали на место и помогали искать, а потом пожаловались на бездействие спасателей — якобы, объявленное в СМИ количество работавших на месте трагедии сотрудников МЧС было несколько преувеличено.

ФАН побеседовал с родственниками пропавших, которые находились на борту Robinson-44. У них больше нет надежды на МЧС, поскольку поиски официально прекращены. Вертолет упал в реку Сухона днем 20 октября. До сих пор удалось найти тело лишь одного человека и обломки воздушного судна. Судьба троих людей остается неизвестной. ФАН выяснил, что теперь родные пассажиров Robinson-44 намерены на собственные средства нанять дайверов с оборудованием, которые займутся обследованием акватории Сухоны. Об этом ФАН рассказала дочь одного из пассажиров Милена Мозер.

Девушка подтвердила, что до сих пор тело ее отца не найдено. Также она сообщила, что поисковую операцию свернули, а сотрудники МЧС уехали с места трагедии.

«После того, как вертолет упал, сотрудники МЧС просто ходили по берегу и говорили, что сильное течение и холодная вода, поэтому погружаться невозможно. Только после того, как подруга пассажирки вертолета Анны сообщила об этом в СМИ, они привезли на место аппарат, который должен был просматривать дно. Где-то десять дней назад местные жители нам сообщили, что МЧС собрали шатер и в общем-то ни лодки, ничего не плавает», — рассказала ФАН Милена Мозер.

Корреспондент ФАН связался с пресс-службой МЧС региона, где подтвердили прекращение поисков. Однако добавили, что данное решение было принято не их ведомством.

«Поисковые мероприятия 28 ноября решением районной администрации были приостановлены на неопределенный период времени. Сейчас на реке Сухона идет лед и шуга, в связи с чем продолжение поисков невозможно, на протяжении нескольких километров образуется ледостав. Результаты поисков были только в первые 10 дней работы сотрудников МЧС на месте крушения, после этого что-либо обнаружить не удалось», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

По словам дочери одного из пассажиров Милены, вместе с остальными родственниками теперь они самостоятельно намерены заняться поиском тел своих близких. Для этого решили нанять частную службу с дайверами и оборудованием. Работы по поискам планируют возобновить, когда река Сухона будет полностью покрыта льдом, чтобы с помощью техники можно было осуществить подледный осмотр акватории.

«Мы решили нанять частных дайверов, потому что людей найти надо. О них нам рассказали дайверы-добровольцы, которые приезжали на место крушения вертолета. Операция будет проходить в начале января, когда лед на реке встанет. Планируется, что лед будут бурить, погружать в воду оборудование и, в случае обнаружения тел, погружаться. Предполагается, что работать на реке они будут 10 дней, за это нам необходимо заплатить 350 тысяч рублей, а также обеспечить им питание и проживание», — рассказала ФАН Милена Мозер.

Как ранее сообщал ФАН, эксперты МАК (Межгосударственный авиационный комитет) осмотрели место происшествия в районе села Бобровское Нюксенского района Вологодской области, где 20 октября потерпел крушение вертолет Robinson 44, сейчас они ведут расследование этого авиационного происшествия.

Одной из наиболее вероятных причин крушения Robinson 44 может оказаться столкновение с ЛЭП. Вероятно, пилот из-за отсутствия маркировки на проводах мог их не заметить.

В разговоре с ФАН глава компании «Вертолетные технологии» Виктор Мартынов заявил, что маркировка ЛЭП – это общепринятая мировая практика в области обеспечения авиационной безопасности. Однако в ряде регионов России, где проходят маршруты движения малой авиации, такая маркировка отсутствует. Зачастую именно этот фактор становится причиной страшных авиационных инцидентов.