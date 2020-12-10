Светличная встретит Новый год с черным котом и без шампанского

Москва, 10 декабря. Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная не позволит себе на Новый год ни глотка шампанского, ни другого алкоголя. Об этом актриса, которую недавно выписали из больницы после подозрения на инсульт, рассказала ФАН, пояснив, что здоровье важнее.

Говоря о планах на Новый год, Светлана рассказала, что теперь ей приходится отталкиваться не только от собственных желаний, но и от своего состояния, потому что любая болезнь забирает силы.

«И я это почувствовала — что силы у меня отобраны. Но не все, слава богу, — сказала артистка. — И я думаю, что ни шампанское, ни любые другие напитки [пить не буду]. Я уже подготовила себя: «Нет, Светка, ни глотка шампанского, ни другого алкоголя ты не будешь делать». Во имя того, чтобы быть крепкой, здоровой и веселой».

Отмечать праздник Светличная, по ее признанию, даже не планировала, потому что некоторое время провела в больнице, не зная, когда ее выпишут.

«Главная новость — что я сейчас дома и у меня нет инсульта, и это уже хорошо. Я жива, здорова и набираюсь сил», — поделилась с ФАН радостной вестью Светличная.

К сожалению, встретить Новый год так, как ей хотелось бы, не получится, добавила артистка.

«Я бы хотела на лыжах покататься где-нибудь на природе, но это уже желание, которое сбыться не может, — вздохнула Светличная. — Потому что для этого нужны силы, а после того как полежишь в больнице, силы тебя оставляют. Но, слава богу, все закончилось победой».

Отмечать праздник Светличная планирует дома — она еще не знает, кто к ней приедет, но один «гость» уже точно определился.

«Я не хочу оставлять кота одного: он у меня недавно появился, и он меня очень любит, — сказала артистка. — Когда я вернулась из больницы, он так на меня обиделся! Это вот такой вот черный кот».

В конце ноября этого года Светлана Светличная была экстренно госпитализирована. Известно, что артистка жаловалась на недомогание и головную боль. В считанные часы состояние Светличной усугубилось, ей потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи подозревали инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.