Манукян перечислил тех, кто особенно горячо боролся за освобождение Шугалея и Суэйфана

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян порадовался освобождению российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых более полутора лет удерживали в Ливии. Ранее об освобождении россиян сообщил замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Слава Богу! Этот день настал! Наши ребята возвращаются домой! — эмоционально прокомментировал ФАН эту новость Вадим Манукян. — Я совсем недавно прочитал в блоге у Александра Малькевича эту радостную весть. До сих пор не верится, что это происходит прямо сейчас. Все наши пикеты и письма в посольство Ливии, а также прекрасные фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» принесли свои плоды. Помню, как мы с моими друзьями участвовали в пикетах в защиту наших ребят».

Манукян перечислил тех, кто особенно горячо боролся за освобождение россиян.

«В этот день хочу вспомнить обо всех неравнодушных людях. Прежде всего благодарю всех откликнувшихся из тех, кого знаю лично: Игоря Наджиева и его супругу Аллу, Яна Осина и Михаила Хмурова, Владислава Рогимова, Виталия Милонова, а также мою супругу Галину. Каждый из нас не смог остаться в стороне от этой истории, поэтому мы и выходили на пикеты у посольства Ливии. Конечно, особая благодарность Александру Малькевичу, который вышел первым и подал пример всем нам. Этот день мы приближали как могли! Ну и, конечно, низкий поклон [замглавы МИД РФ] Михаилу Леонидовичу Богданову [способствовавшему освобождению россиян]», — подчеркнул Вадим Манукян.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Россиян обвинили в попытках повлиять на ливийские выборы и длительное время держали в тюрьме. Все обвинения против российских граждан неоднократно опровергались российской стороной, и дипломатические усилия возымели эффект: Шугалей и его напарник были освобождены и сейчас направляются на родину. Ранее дипломатические усилия по освобождению российских граждан высоко оценил депутат Госдумы Александр Шерин.