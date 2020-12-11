Качество дистанционного образования в России приближается к очному

С начала пандемии коронавируса четыре вуза страны апробировали аппаратно-программный комплекс «Нейротраектория», разработанный победителем конкурса «Лидеры России-2019» Дмитрием Гужелей, и получили впечатляющие результаты. Корреспондент ФАН узнала подробности о новой отечественной технологии в образовании. Смотрите наш видеорепортаж.

«С ним комфортно, он регулируется по голове», — Вера Добротворская демонстрирует прибор, с которым получает образование по специальности математика и педагогика дистанционно.

Нейрообруч, работающий на базе платформы «Универсариум», в марте студентке выдал Московский городской педагогический университет. С самого начала пандемии коронавируса шесть часов в день четверокурсница учится за домашним компьютером под присмотром 35-граммового гаджета.

«Сейчас решаю тест по Project Management, модуль «Управление проектами в области IT», — приступает девушка к выполнению контрольной работы.

Электроды в режиме реального времени фиксируют мозговую активность, а образовательная платформа передает показатели успеваемости в компьютер преподавателя.

«Достаточно высокие показатели стресса у девочки, — комментирует график с данными Веры, на котором красная линия «оценки стресса» взмыла вверх, методолог платформы «Универсариум» Александр Костюк. — Здесь реально зашкаливает когнитивная нагрузка!»

Студентка оказалась не готова к трудным вопросам теста.

«Сильно волновалась, потому что, честно говоря, наугад решала, — признается она корреспонденту ФАН. — Преподаватель рекомендовал повторить эту часть материала, потому что я была в нем не уверена. Если бы нейрообруча не было в этот момент, у меня бы остались пробелы в знаниях, пришлось бы позже с ними столкнуться, не знать эту часть материала».

На платформе «Универсариум» дистанционно получают образование уже больше 2 млн россиян. В прошлом году разработчики задумали усовершенствовать процесс обучения, дополнив его «биологической обратной связью». Так появился проект под названием «Нейротраектория».

«В этом году во время пандемии неожиданно все ушли в онлайн. Вдруг стало понятно, что преподаватели не всегда умеют держать аудиторию в дистанционном формате», — рассказал ФАН сооснователь образовательной платформы, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Программисты провели эксперименты в российских образовательных учреждениях и получили любопытные результаты. Так, женщины вовлекаются в занятия в режиме онлайн на 10% серьезнее и глубже, чем мужчины. А от использования «Нейротраектории» в университетах качество усвоения образовательной программы студентами выросло больше, чем на 15%, сообщил Дмитрий.

«Человек больше вовлечен в образовательный процесс. Он позволяет себе честно сказать, что он не подготовился, не выучил модуль, и вернуться к его изучению. Преподаватель это видит, может его за это поощрить, — объяснил он. — Все это вместе складывается в единую стимуляцию, растет качество учебного процесса. Образовательные результаты выросли на 17%. Это дорогого стоит, особенно когда во время пандемии все говорят о резком снижении качества обучения».

Аппаратно-программный комплекс позволяет выстроить обучение индивидуально для каждого студента — с учетом его психофизических и когнитивных способностей, заявил ФАН сооснователь образовательной платформы Александр Макаров.

«Только через нее мы можем подобрать ключик к каждому обучающемуся, в отличие от образования, где все под линейку и под копирку», — считает он.

По словам члена штаба рабочей группы «Нейронет» Национальной технологической инициативы, в России это первое подобное образовательное решение. В Китае и США добились аналогичных результатов, но только по показателю «увлеченности». Отечественная технология позволяет измерять гораздо больше параметров.

«У преподавателя есть мониторинг текущего состояния всех учеников, кто как сейчас учится. Не просто, сидят они перед экраном или не сидят. Он видит, что из группы в 50 человек 40 внимательно его слушают, 35 вовлечены в образовательный процесс, 20 активно решают задачи. Кто-то находится в перевозбужденном состоянии, в состоянии стресса, и с ним нужно отдельно поработать, — сказал Дмитрий Гужеля. — Когда обеспечивается контроль за действиями учеников, видно, кто из них пользуется дополнительными материалами и списывает. Его когнитивная нагрузка и вовлеченность снижаются, видно, что он не задействует те участки мозга, которые отвечают за активность при подготовке материала».

Платформа уже сегодня автоматически перестраивает образовательную траекторию для каждого обучающегося.

«Например, если человек устал и не может справиться с заданиями, ему предлагается переключиться на другие дела и включиться в образовательный процесс позже. Аналогично подбирается сложность и глубина образовательных программ», — добавил специалист.

Третьекурсник МГПУ Андрей Макаров заметил, что с началом использования нейрообруча стал лучше учиться по дисциплинам, которые раньше давались ему с трудом.

«Считывая данные нашей увлеченности во время прохождения курса «Теория вероятности», преподаватель решил, что некоторые лекции скучные, и убрал их, а более интересные добавил. В них фигурируют примеры из жизни для лучшего усвоения материала, — рассказал молодой человек. — Я считаю, что университет сделал правильно, что внедрил данную технологию в образование, ведь с переходом учеников на дистанционный формат сложно сохранять уровень очного образования. Благодаря этой технологии, я думаю, уровень примерно одинаков».

Кто-то усваивает учебный материал за три часа, а кто-то – за час. Молодой человек надеется, что в будущем новая технология адаптирует образовательную программу под запросы каждого из 20 студентов его группы.

«Эта система позволяет вывести дистанционное образование на уровень очного. Стереть грань различия, которую мы наблюдаем в ходе массового перехода на дистанционное обучение», — заявил корреспонденту ФАН Александр Костюк.

Помимо МГПУ, проект «Нейротраектория» тестируют в Московской юридической академии, Санкт-Петербургском политехническом университете. С сентября в образовательном эксперименте участвует сотня студентов Южного федерального университета. По мнению ректора Инны Шевченко, апробация показала, что разработка повышает и производительность труда профессорско-преподавательского состава.

«Уже сегодня мы можем фиксировать, обрабатывать такие параметры, как включенность студента, преподавателя, эмоциональный интеллект во время прослушивания лекций, практических занятий. Получать верифицированный контент для преподавателя, строить индивидуальную траекторию для студента, которая позволяет повысить его результаты, — рассказала собеседница ФАН. — Мы ожидаем, что эта разработка будет интегрирована в ключевые образовательные платформы университета, станет самостоятельным образовательным продуктом, который будет применяться в нашей современной образовательной среде».

Авторы технологии до конца года планируют внедрить биологическую обратную связь еще в пяти российских вузах. Если «Нейротраектория» покажет себя успешно и в них, то в следующем году проект может быть востребован в десятках образовательных учреждений страны.