Ракета SpaceX, которая должна доставить человека на Марс, взорвалась при испытании

Техас, 9 декабря. Созданная компанией SpaseX ранняя модель космического корабля SN8, который в будущем должен доставить людей на Марс, взорвалась при приземлении в ходе испытаний. Тем временем предприниматель Илон Маск посчитал тест в целом успешным и информативным, заявив, что изначально вероятность успешной посадки оценивалась примерно в тридцать процентов. Об этом сообщает CNN.

Произошедшая в среду авария случилась из-за проблем в топливной системе ракеты-носителя. Предыдущие два запуска были отменены в последние секунды, причины чего объявлены не были. Предположительно, датчики сигнализировали об обнаруженных аномалиях в одной или нескольких системах.

Окончательный проект звездолета потребует шести ракетных двигателей, и даже тогда кораблю будет необходим отдельный, сверхтяжелый ракетный ускоритель, чтобы выйти на орбиту. Для этого скорость корабля должна превышать 28 440 километров в час. Отрыв же от земной гравитации возможен лишь при достижении показателя свыше 40 тысяч километров в час.

Ранее из-за инфицирования COVID-19 генеральный директор SpaceX Илон Маск был отстранен от участия в историческом запуске экипажа шаттла Crew Dragon в Космическом центре Кеннеди, который состоялся 15 ноября.

Накануне миллиардер сообщил, что у него умеренный случай заражения, несмотря на неоднозначные результаты тестов. Вместо него корпорацию представляла ее президент Гвинн Шотвелл. Она присоединилась к администратору НАСА Джиму Бриденстайну, чтобы дать последние напутствия астронавтам и сфотографироваться с ними перед отправкой шаттла. С целью продемонстрировать свое незримое присутствие на мероприятии, Илон Маск поставил на своей странице в Twitter «сердечко» вскоре после запуска Crew Dragon со стартового комплекса 39А.