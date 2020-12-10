Актеры озвучки Cyberpunk 2077 поделились впечатлениями от работы над видеоигрой

Дать свой голос персонажу в видеоигре — совсем не то же самое, что озвучить героя кинофильма. Об этом в интервью ФАН заявила популярная актриса Ингрид Олеринская.

В четверг, 10 декабря 2020 года, состоялся релиз ролевой игры Cyberpunk 2077 — масштабного творения польской студии CD Projekt RED, над которым та работала более 7 лет. По оценкам самых разных изданий, специализирующихся на видеоиграх, этот проект в геймерском сообществе был одним из самых долгожданных.

Действие игры, как несложно догадаться, происходит в 2077 году в вымышленном мегаполисе Night City, стоящем посреди гигантских пустошей. Власть в нем принадлежит влиятельным корпорациям, улицы кишат преступниками, а большая часть населения пользуется кибернетическими имплантами разной степени легальности. Игроку же предстоит примерить на себя шкуру уличного наемника по имени Ви, чей пол, возраст и внешность можно полностью смоделировать под себя на старте игры.

«К сожалению, я еще не успела сама лично оценить Cyberpunk 2077 и посмотреть, как все это в итоге собралось воедино, — сказала Олеринская. — Но я почему-то уверена, что это будет невероятным и увлекательным зрелищем».

Актриса озвучила одного из ключевых персонажей игры — специалиста по компьютерным системам Джуди Альварес, с которой главного героя Cyberpunk 2077 могут связывать не только деловые, но и личные отношения.

«Это брутальная девчонка-хакерша, которая занимается брейн-дансами (одна из механик игры, заключающаяся в погружении в сознание другого человека с целью пережить его эмоции. — Прим. ФАН), а также поставляет людям различные чипы, — поделилась впечатлениями от своего персонажа собеседница ФАН. — По своему настроению и характеру она мне довольно близка: вся такая жесткая, решительная, дерзкая. Что же касается технической терминологии, которую она использует в своей речи, то тут должна сказать, что с нею (и с тем, что она означает) я ознакомилась уже непосредственно на самой площадке, где мы записывались».

Олеринская призналась, что для нее это был первый опыт озвучки видеоигры, оказавшийся по итогу весьма специфическим.

«Для меня это было в новинку — обычно я озвучиваю какие-то свои роли в кино и сериалах и сразу вижу, что у меня получается на экране, — рассказала актриса. — А здесь у меня был просто голос героини с оригинальной озвучки, ее эмоции и четкие указания моего режиссера Эвелины Новиковой — лишь благодаря этим подсказкам я смогла нарисовать «картинку» своего персонажа в собственной голове».

Автор и ведущий YouTube-канала «BadComedian» Евгений Баженов также приложил свой голос к Cyberpunk 2077. По его словам, он появился там «в небольшом камео».

«Нельзя сказать, что я проделал там какую-то страшно большую работу. Возможно, что большинство ее даже не увидит — и, наверное, слава богу, так как в таком случае я никому не испорчу впечатления от игры своим противным голосом», — посмеялся блогер.

Из титров Cyberpunk 2077 ряду игровых изданий стало известно, что Баженов (а также Стас Давыдов, известный по шоу «This is Хорошо») дали свои голоса русскоговорящим жителям Night City. Таким образом, их озвучка является оригинальной для всех национальных версий игры — даже китайские пользователи Cyberpunk 2077 получат возможность насладиться актерской игрой автора Youtube-канала «BadComedian».

«Меня в такие детали не посвящали, — заметил собеседник ФАН. — Так что все новости о судьбе своей озвучки я получаю из СМИ. CD Projekt RED все держат в строжайшей секретности и просили ничего не разглашать — но я, в общем-то, и так ничего не знал, кроме того, что роль у меня очень небольшая. Но если все это правда, и я действительно звучу по всему в образе персонажа, который появляется на улице замечательного города будущего, то это просто великолепно! Я очень рад».

Баженов признался, что еще не успел сам поиграть в Cyberpunk 2077 — сейчас он плотно загружен подготовкой обзора на один из очередных новогодних блокбастеров.