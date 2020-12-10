Шерин: Освобождение Шугалея и Суэйфана — знак того, что Россия своих не бросает

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил усилия российских властей, сумевших добиться освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана, в течение длительного времени удерживавшихся в Ливии. По мнению Шерина, из этой истории можно сделать важный вывод о готовности нашей страны всегда и везде защищать права своих граждан.

Ранее об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана ФАН сообщил замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Глава ФЗНЦ рассказал, что Шугалей и Суэйфан уже вылетели на родину и поблагодарил за содействие в их освобождении замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, освобождение российских граждан — отличная новость и знак того, что Россия своих не бросает.

«Считаю освобождение россиян большим достижением, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Российская Федерация должна прилагать максимум усилий, чтобы каждый наш гражданин везде чувствовал себя в безопасности. Если вдруг свобода россиянина где-то ограничивается, Россия должна прикладывать максимум усилий, чтобы освободить своих граждан. То, что сегодня это случилось, это очень хороший знак, хороший посыл. Это говорит о высокой роли Российской Федерации на международной арене. Это хорошая работа и спецслужб, и дипломатов. Это хорошая работа с нашими зарубежными партнерами».

При этом депутат Госдумы посоветовал российским гражданам помнить об опасностях, которые могут подстерегать их за рубежом.

«Советую каждому гражданину РФ быть максимально аккуратным в своих перемещениях в различных странах. Но при этом желаю, чтобы каждый российский гражданин, попавший за рубежом в сложную ситуацию, мог рассчитывать на защиту и поддержку со стороны Российской Федерации», — подчеркнул Александр Шерин.

Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Россиян обвинили в попытках повлиять на выборы в этой стране, однако все обвинения были опровергнуты российской стороной.