Депутат Менделевич предложил вывести незарегистрированные препараты из-под суда

Москва, 10 декабря. В России следует преобразовать антинаркотическое законодательство, чтобы пациенты, приобретающие препараты для сохранения здоровья, не оказывались на скамье подсудимых. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Он напомнил, что ежегодно в стране люди с психическими заболеваниями подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов. Бывают случаи, когда людей привлекают к ответственности за приобретение не зарегистрированных в России препаратов.

По словам депутата, изменения должны быть сформулированы таким образом, чтобы пациенты, приобретающие препараты для сохранения собственного физического и психического здоровья, не оказывались на скамье подсудимых.

«В ряде случаев препарат даже не в списке запрещенных, но получается, что в его составе есть вещества, из которых теоретически можно сделать наркотики. И вместо стабилизации психики люди получают новые причины для расстройства», — отметил парламентарий.

По его мнению, универсального и быстрого решения этого вопроса пока нет. Есть предложения по составлению точного списка производных наркотических средств, уточнил он. Однако здесь тоже могут сложности, в том числе и с оперативным дополнением подобного списка. Депутат убежден, что здесь необходима совместная работа представителей медицинского сообщества, правоохранительных структур и пациентского сообщества.

Временным решением, по словам Менделевича, является только рецепт врача, по которому пациент может доказать необходимость того или иного препарата. Пациент, по его словам, не обязан разбираться во всех тонкостях назначения препаратов и их перевозки через границу.

Ранее в четверг стало известно, что в Екатеринбурге начинается суд по громкому делу 26-летней Дарьи Беляевой. Девушка заказала в Польше антидепрессант бупропион, который не зарегистрирован в России. Теперь ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Прокуратура просит назначить Беляевой принудительное медицинское наблюдение. Защита намерена доказать, что приобретение таблеток не было преступлением.