Топ-5 звезд, которые не жалели себя ради роли

Голливудский актер Джордж Клуни был госпитализирован с мучительными болями в животе. Причиной происшествия стала подготовка артиста к работе в новом фильме «Полночное небо». Ради роли он занялся резким похудением и сбросил почти 13 килограммов для участия в своем предстоящем фильме. Однако за несколько дней до съемок Клуни попал в больницу. Врачи диагностировали у него панкреатит.

Талант и упорство Джорджа Клуни не вызывают никаких сомнений. Мы решили вспомнить, кто еще из артистов в свое время продемонстрировал невероятную стойкость и преданность актерскому ремеслу в ходе подготовки к новой роли.

Руни Мара

Открывает нашу подборку американская актриса Руни Мара. Ради своей роли в фильме «Девушка с татуировкой дракона» она пошла на весьма кардинальные перемены во внешности. Свои волосы она остригла и покрасила их в черный цвет. Брови же и вовсе обесцветила. На это она не стала останавливаться и дополнила образ настоящим пирсингом на лице. Жертвы не прошли напрасно. Актриса была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, после чего от новых контрактов не было отбоя.

Натали Портман

Премия «Оскар» стала достойной наградой за страдания для Натали Портман ради съемок в фильме «Черный лебедь». Достаточно сказать, что, будучи и без того худой, она сбросила еще десять килограммов. Помимо этого, актриса занималась балетом около года. Ежедневно тренировалась по несколько часов. Даже подвернув ногу в ходе одной из репетиций, она не сбавила ритм и продолжила упорную работу.

Том Харди

Фильм режиссера Николаса Уайдинга Рефна «Бронсон» рассказывает историю жизни самого буйного заключенного Великобритании — Чарльза Бронсона. На главную роль в проекте был выбран уже хорошо зарекомендовавший себя к тому моменту Том Харди. В ходе подготовки актер лично познакомился с преступником. Кроме этого, за пять недель он набрал свыше 20 килограмм мышечной массы.

Хит Леджер

Образ Джокера, продемонстрированный зрителям в фильме «Темный рыцарь», обрел культовый статус. За таким оглушительным успехом стоял титанический труд актера Хита Леджера. Около месяца он вел затворническую жизнь в своем гостиничном номере, продумывал своего персонажа и вел записи в специальном дневнике. Все это в сочетании с намеренным сокращением сна до двух часов в сутки привело не только к рождению эталонного, по мнению многих зрителей, Джокера, но и подрыву здоровья актера. По официальной версии Хит Леджер скончался от передозировки лекарствами.

Кристиан Бейл

Компьютерная графика — именно ей нередко приписывают невероятный образ худого как смерть главного героя в фильме «Машинист». Однако в действительности это неподдельный образец того самопожертвования, на которое может пойти актер ради роли. За 4 месяца Кристиан Бейл сбросил вес с 83 до 55 килограммов. Его ежедневный рацион включал лишь одно яблоко, банку тунца и три чашки кофе.