Сотрудники ППС отпустили наркодилера за 120 тысяч рублей во Владивостоке

Владивосток, 10 декабря. Трех офицеров ППС УМВД по городу Владивосток задержали за получение взятки от наркодилера. Как стало известно ФАН, постовые задержали женщину, которая делала закладку с наркотиком рядом с остановкой.

Наряд полиции в составе трех человек нес службу по охране общественного порядка 21 мая. Силовики проезжали мимо автобусной остановки и обратили внимание на подозрительную женщину, которая, озираясь по сторонам, что-то прятала в земле.

Стражи порядка задержали ее и выяснили, что она закапывала закладки с синтетическим наркотиком. Задержанная предложила силовикам взятку. Старший наряда велел, чтобы она перевела на «левую» банковскую карту 120 тыс. рублей. «Выручку» поделили на троих.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Взяточники быстро потратили деньги на свои нужды. Скорее всего, преступление силовиков осталось бы незамеченным, если бы не одно обстоятельство.

«Сгубила полицейских женская болтливость, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ведь с момента взятки прошло почти полгода. В составе наряда была женщина-офицер. Она рассказала коллеге, естественно женщине, как ей удалось заработать денег. Разумеется, после таких откровений об этом стало известно службе собственной безопасности и ФСБ».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых во взяточничестве. Руководство подразделения проводит служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об увольнении проштрафившихся сотрудников.