Киевские СМИ три дня игнорировали инцидент на российско-украинской границе

Украинские масс-медиа крайне сдержанно комментировали недавнюю перестрелку на российско-украинской границе, в ходе которой погиб украинец. По мнению экспертов, так произошло по одной причине — украинские спецслужбы пытались выкрасть гражданина РФ и потерпели фиаско, а СМИ были вынуждены их прикрывать, передает корреспондент ФАН из Киева.

Напомним, 4 декабря в ФСБ России заявили, что три вооруженных человека пытались перейти границу России с территории Украины. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один человек погиб, двое скрылись.

Согласитесь — перестрелки на российско-украинской границе в последнее время случаются нечасто. Поэтому сам по себе инцидент 4 декабря, в ходе которого погиб украинец, должен был бы привлечь пристальное внимание журналистов Украины. Но ничего подобного не произошло: три дня инцидент вообще не замечали, а затем большинство СМИ предпочли отделаться официальной информацией Госпогранслужбы.

Так, украинское издание «Новое время» спустя несколько дней сообщило:

«Во время стрельбы, устроенной пограничниками ФСБ России на российско-украинской границе, погиб 27-летний житель Сумской области. Наш источник рассказал, что сотрудники ФСБ застрелили гражданина Украины Евгения Голубева. Он был фигурантом нескольких уголовных производств по фактам хулиганства и разбоя. По данным источника, убитый часто ездил к своим друзьям в Белгородскую область РФ, граничащей с Украиной, где организовывал вечеринки на озерах «для своих», которые любят рыбачить».

По данным НВ, житель Сумской области стал «случайной жертвой российских пограничников»:

«Это объясняет тот факт, что в ФСБ России не предоставили никаких доказательств его агрессивных действий при задержании. В то же время украинские пограничники не фиксировали выстрелов возле российской границы».

А «Украинская правда» так описала произошедший инцидент:

«На территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений, 1993 года рождения. Наш собеседник рассказал, что убитый был хорошо известен местным силовикам — он был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое, часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область. Наш источник отметил — представители ФСБ России убили гражданского и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий. Ведь контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум — тепловизор, и в случае задержания пограничниками России с ними проще договориться за деньги, чем устраивать стрельбу. Источник полагает — Голубев мог стать случайной жертвой пограничников. А дальнейшие их заявления о «героической операции на границе» являются попыткой скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица».

Если судить по таким публикациям, которые и составили основную массу на Украине, легко сделать вывод: это ФСБ России задумала некую провокацию против Украины, убила невинного гражданского и еще пытается что-то скрыть. Хотя в реальности все происходило ровно наоборот. Впрочем, не все украинские СМИ пытаются дурить голову своим читателям.

Так, ведущее независимое СМИ «Страна.uа» написало о том, что «украинец, застреленный российскими пограничниками, оказался служащим армейского спецназа».

«По данным источников «Страны», он и двое других бойцов Сил спецопераций пытались выкрасть с территории РФ воевавшего в Донбассе «ополченца», но потерпели фиаско. Украина эту информацию не комментирует. Впрочем, Киев изначально говорил, что не в курсе событий перестрелки. Это уже не первый скандал с попыткой похитить в России людей, связанных с ЛДНР, — сообщает издание. — Самый яркий случай был в Белоруссии, который подтвердила и украинская сторона. Еще одна громкая история была летом 2020-го — тогда ФСБ задержала группу россиян, которых назвали агентами СБУ и обвинили в попытке выкрасть одного из бывших командиров ДНР».

«Страна» напомнила — 4 декабря пограничники РФ ночью вступили в боевой контакт с вооруженной группой из трех человек, которые пытались нарушить границу с Украиной в Белгородской области.

«Неизвестные не подчинились приказу остановиться и открыли огонь. В ответ россияне застрелили одного нарушителя, а двум другим удалось уйти обратно на Украину. Через несколько дней Следственный комитет РФ добавил: при убитом украинце нашли автомат, рацию и прибор ночного видения. Затем перестрелку внезапно подтвердил украинский филиал «Радио Свобода». Оно сообщило, что убитого зовут Евгений Голубев, он 1993 года рождения и был фигурантом уголовных дел о разбое. Но украинские силовики не комментируют ни гибели Голубева, ни наличия такого человека, в принципе. Что странно, учитывая нерядовой характер инцидента», — пишут украинские журналисты.

Далее «Страна.uа» процитировала российские источники — «Комсомольскую правду» и Telegram-канал Wargonzo.

«Как выяснилось, отряд Сил специальных операций похитил в России бывшего ополченца из Донбасса. Ему сделали укол и обездвиженного пытались переправить через границу на территорию Украины. Однако при переходе группу заметили российские пограничники. Завязалась перестрелка, в ходе которой один украинский спецназовец погиб, а пленника удалось освободить», — написала «Страна.uа».

Наконец, издание «Политнавигатор» описало эту историю с еще большими подробностями:

«Источники утверждают, что украинские спецслужбы 4 декабря пытались похитить бывшего участника ополчения Донбасса. По сути, это было продолжение истории с неудачной попыткой выманить через Белоруссию граждан России, ранее сражавшихся за ЛДНР. Украинцы пытались захватить ветерана войны в Донбассе Дениса Харитонова. Он был из тех, кто дал показания на самого себя по телефону, когда ему звонили, якобы предлагая работу в охранной структуре и прося «рассказать о своем боевом опыте в ополчении», — пишет издание. — Несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области он был захвачен. Путем внутривенного введения химического раствора (предположительно — миорелаксанта дитилина) Денис был введен в полубессознательное состояние. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, у границы с Украиной, где и произвела неудачную попытку ее перехода. По ту сторону границы им оказали огневую помощь ВСУ. В результате боестолкновения с ФСБ РФ уничтожен один боец ССО ВСУ, ведется работа по выявлению агентурной сети на территории России. Харитонов был освобожден и находится в безопасности».

Издание обратило внимание на фото с места прорыва:

«Спецназ ВСУ, отступая с места проведения операции, бросил часть экипировки».

«По ликвидированному можно сказать, что боевая группа работала в полной боевой выкладке — с приборами ночного видения и иностранными тепловизионными прицелами. В целом контрразведка РФ сработала отлично, попытавшись взять группу при переходе через границу. Нельзя не отметить и возрастающий уровень проведения спецопераций со стороны Украины. Пусть у них уже в третий раз не получается, но они, по крайней мере, не боятся пытаться», — отметил «Политнавигатор».

Впрочем, объективную оценку инциденту оказались способны дать единичные украинские СМИ, как правило — независимые. Остальные либо отделались официальной информацией, либо врали напропалую подобно «Новому времени» и «Украинской правде». В целом освещение перестрелки на границе подтвердило: сегодня найти хоть каплю правды на страницах украинских сайтов и газет — все равно, что искать иголку в стоге сена.