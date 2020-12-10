Симферополь, 10 декабря. Сегодня около 11:00 часов в Крыму на трассе Симферополь — Армянск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась на повороте на село Сизовка — в 55 километрах от Симферополя.

К счастью, обошлось без жертв, рассказали ФАН очевидцы ДТП. По их словам, скорее всего, автомобили столкнулись из-за наледи на дороге.

Позже в Сети появились фото с места аварии. Очевидцы говорят, что из-за скользкой дороги после удара второй участник ДТП проскользил еще метров 15-20.

Отметим, что на трассах в Республике Крым за ночь образуется гололедица, которая днем постепенно исчезает из-за погоды со знаком плюс, однако появляется туман, что тоже ухудшает видимость водителям. При этом не все автолюбители до сих пор переобули свои авто на зимнюю шипованную резину. Такое пренебрежение приводит к мелким авариям, в том числе на трассе «Таврида».

Ранее ФАН рассказывал, когда эксперты советуют переобувать свой авто на зимнюю резину, и какие в будущем штрафы могут быть введены за использование шин не по сезону.