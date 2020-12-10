Баранец сравнил корабли НАТО в Черном море с «тюлькой в консервной банке»

Черное море находится под полным контролем России, поэтому корабли НАТО не несут никакой угрозы для Крыма и Черноморского флота. Об этом в комментарии ФАН заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Американское издание Forbes опубликовало результаты исследований аналитического центра RAND Corporation. Эксперты организации смоделировали с помощью специально разработанной настольной игры возможные варианты противостояния России и НАТО в Черном море. В процессе командами разрабатывались различные сценарии поведения: от запугивания своих врагов до обратного эффекта — привлечения потенциальных союзников.

Для того, чтобы сдержать Россию от безграничного влияния на Черном море, команда, играющая за США, выбрала сочетание политического и военного давления. Но итоги игры показали, что Соединенные Штаты не смогут обойти РФ на данном направлении, поскольку Турция и Болгария «вышли» из НАТО. А вот Грузии, Украине и Румынии удалось устоять. Причем основная проблема США заключалась в том, что России для достижения своих целей даже не пришлось задействовать армию. В ее случае хорошо сработала стратегия «кнута и пряника», которая привела к разрушению антироссийской коалиции в Черном море.

«Однако проблема для США заключалась в том, что России не нужно было идти на войну, чтобы достичь своих целей. Игра продемонстрировала, что РФ может использовать стратегию «кнута и пряника», чтобы сорвать любую антироссийскую коалицию в Черном море, и сделать это, не прибегая к силе», — констатировали аналитики.

Военный обозреватель КП Виктор Баранец в интервью Федерального агентства новостей заявил, что анализ центра RAND Corporation о Черном море носит дискуссионный характер, который не имеет ничего общего с реальностью.

«Я хочу начать с того, что все эти исследования несут сугубо теоретический характер. Центр RAND Corporation, который иногда дает толковые советы Правительству США и Пентагону, проанализировал несколько возможных вариантов, но все они дискуссионные. Я могу согласиться лишь с тем, что соревноваться кораблям НАТО в Черном море с нашим флотом абсолютно бесполезно. Замечу, что Черное море насквозь простреливается нашими береговыми соединениями, кораблями, авиацией и так далее», — указал эксперт.

Кроме того, Баранец сравнил корабли НАТО в Черном море с «тюлькой в консервной банке», поскольку если их будет большое количество, то они станут хорошей мишенью для армии России.

«Нечерноморские страны НАТО продолжают нарушать Конвенцию Монтре (срок пребывания этих кораблей в море не более 21 дня. — Прим. ФАН), пытаясь создать в мире еще одну горячую точку. Но чем больше кораблей НАТО будет в Черном море, тем больше они будут похожи на тюльку в консервной банке. Поэтому нам будет намного легче решить любую задачу в условиях такой плотности. Добавлю, что анализ RAND Corporation — стратегическая глупость, в которой больше амбицией, нежели реалистических расчетов. Напомню, Черное море находится под нашим тотальным контролем», — сказал собеседник ФАН.

Также эксперт назвал ошибочным мнение американских экспертов о том, что страны — участницы НАТО могут добровольно покинуть Альянс.

«Кроме того, RAND Corporation не отвечает на главный вопрос — почему некоторые страны должны выйти из НАТО. Если американские аналитики об этом говорят, то они должны также дать по этому поводу разъяснения. Любое государство только при одном варианте выйдет из НАТО — когда будут лежать в пепелищах от наших ракет и бомб. Когда мы их поставим на колени, а они выбросят белый флаг, только тогда они, может быть, выйдут из Альянса. Замечу, что для выхода этих стран из НАТО необходимо либо политическое, либо военное, либо экономическое воздействие. Просто так они этого не сделают. Мне кажется, что такие расклады от RAND Corporation появляются из-за того, что американским аналитикам просто необходимо что-то делать», — резюмировал Виктор Баранец.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что киевский политолог указал на беспрецедентные маневры НАТО на Украине.