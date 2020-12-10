Звездные коллеги поздравили Екатерину Варнаву с днем рождения

Личная жизнь звезд медленно, но верно перекочевала в соцсети, а точнее, в Instagram. Теперь все новости в первую очередь появляются именно там. Накануне актрисе Екатерине Варнава исполнилось 36 лет, о чем она оповестила подписчиков в своем официальном аккаунте, выложив забавный пост. Коллеги по цеху поспешили поздравить артистку с праздником, и многие сделали это в комментариях.

Так, с пожеланиями к артистке обратились композитор Игорь Крутой, певица Светлана Лобода, телеведущая Мария Кравцова, шоумен Александр Гудков, звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова, Александр Ревва в амплуа Артура Пирожкова, юморист Михаил Галустян и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Коллега артистки по закрывшемуся проекту Comedy Woman, Мария Кравченко и вовсе поздравила именинницу на своей странице в Instagram, опубликовав общее фото с подругой.

«Ва, я очень хочу, чтобы ты была здорова, счастлива и чтобы все твои мечты сбывались! Я всегда буду рядом, ты это знаешь. С днем рождения! Близится значимое событие в нашей жизни — 20 лет, как мы есть друг у друга, это ли не повод гульнуть на всю катушку?» — нежно подписала пост Кравченко.

Несмотря на столь теплое общение подруг, самым ярким поздравлением для Варнавы стал визит певца Филиппа Киркорова, которое тут же принялись обсуждать фолловеры.

Киркоров поздравил актрису большим букетом цветов, происходящее сняли на видео, которое в считанные минуты оказалось в Instagram. Поп-король неоднозначно подписал видео, чем и спровоцировал слухи о романе с именинницей.

«Только красивые ухаживания могут перерасти в страстные романы, как у нас с Катей!» — подписал пост артист.

Но, вероятнее всего, такое сообщение стало отсылкой к совместной работе Варнавы и Киркорова над песней «Романы», в клипе на которую актриса сыграла главную роль.

Истории об отношениях звезды Comedy Woman периодически всплывают в Сети. Так, недавно режиссер Александр Молочников пошутил над артисткой после очередных слухов о романе.