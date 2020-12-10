Депутат Швыткин ответил на обвинения США в «опасном» поведении России в космосе

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, назвавшего «опасными» и «безответственными» действия России в космосе. Ранее на претензии Рэтклиффа с иронией отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Что-то у американцев нервный космический срыв», — написал Рогозин в Twitter.

«Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника. Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском», — заявил глава национальной разведки США.

Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв... https://t.co/xlo1q7BnAQ — РОГОЗИН (@Rogozin) December 9, 2020

Рэтклифф заявил, что США считают деятельность РФ в космическом пространстве «безответственным поведением», якобы угрожающим американским интересам, что «создает потенциально опасную ситуацию». С критическими заявлениями по поводу российской и китайской космических программ выступил также вице-президента США Майк Пенс.

По мнению Дмитрия Рогозина, эти заявления демонстрируют «очень странную реакцию» США на запуск Россией баллистических ракет в рамках тренировки ядерных сил под руководством Владимира Путина.

Комментируя претензии США к России в связи с тренировкой ядерной триады, зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин отметил, что такие учения проходят периодически и никакой опасности ни для Соединенных Штатов, ни для кого-либо другого они не несут.

«Российские тренировки проходят строго в рамках международного права с полным соблюдением всех норм», — отметил Швыткин в комментарии ФАН.

«Волнение» США является показным, цель его — скрыть планы самого Вашингтона перенести гонку вооружений в космос, отмечает российский политик.

«Заявление США — это в первую очередь способ оправдать их собственные действия по милитаризации космоса. Это выдает намерение Вашингтона перенести гонку вооружений в космическое пространство, против чего категорически выступает наша страна. Так что США просто пытаются оправдать собственные милитаристские планы и действия. На мой взгляд, политика США в космосе несет опасность не только самим Соединенным Штатам, но и всему миру», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные под руководством верховного главнокомандующего президента РФ Владимира Путина провели тренировку ядерной триады. В ходе маневров были задействованы наземные расчеты пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), стратегическая авиация и атомная подлодка Северного флота. Учебные удары были нанесены по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми).