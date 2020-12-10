Зеркальные меры: Китай вводит санкции против США за вмешательство во внутренние дела

Пекин вводит в действие пакет санкций в отношении ряда официальных лиц США и ключевых фигур американских неправительственных компаний, а также их родственников. Об этом заявил представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Причиной данного шага стала деструктивная роль Соединенных Штатов в Гонконге, что классифицируется правительством КНР как вмешательство в свои внутренние дела.

Владельцы американских дипломатических паспортов лишаются доступа в этот район, а также в Макао за счет отмены безвизового режима для краткосрочных визитов.

Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон перестал расшатывать обстановку в Китае и немедленно отменил собственные ограничительные меры. Санкции Белого дома против КНР связаны с принятием закона о национальной безопасности в Гонконге.

Ранее Великобритания активизировала выдачу паспортов жителям своей бывшей азиатской колонии, желающим ее покинуть. Как сообщает Bloomberg, ежеминутно британский паспорт получают примерно пять гонконгцев.

Свыше 216 тысяч человек уже получили заветный документ за 11 месяцев текущего года, причем 60 тысяч – в октябре. Подобный тренд набирает обороты в связи с ужесточением политики Китая в отношении автономии Гонконга.

Пекин уже назвал действия Лондона вмешательством во внутренние дела страны. Представитель же китайского посольства в Англии заявил, что предоставление паспортов для гонконгцев нарушает интернациональный закон, и в случае отказа Британии «исправить свои ошибки» последуют «ответные действия».

Как сообщал ФАН, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга другим странам, включая материковый Китай.