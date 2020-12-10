Подполковник МВД погорел на взятке в 250 тысяч рублей в Хабаровске

Хабаровск, 10 декабря. Суд отправил в колонию строгого режима на 4,5 года экс-начальника 8-го отдела представительства заказчика управления департамента тыла МВД. Как стало известно ФАН, подполковник полиции вымогал взятку у предпринимателя, пользуясь своим служебным положением.

В мае директор ОСП ООО «Дальтехмашсервис», которое поставляет продукцию для нужд МВД в Хабаровском крае, обратился к сотрудникам собственной безопасности МВД. Он рассказал борцам с коррупцией, что полицейский, от которого зависит жизнедеятельность его фирмы, потребовал 250 тысяч рублей за принятие на баланс 12 патрульных машин марки Kia Rio, которые поставило его предприятие в рамках заключенного ранее договора.

Все дальнейшие действия 42-летнего взяточника проходили под контролем оперативников ФСБ и МВД. На встрече коммерсант передал меченые купюры силовику. В этот момент его и задержали с поличным.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Продажного полицейского после этого сразу же уволили из органов внутренних дел.

Позже в ходе проведения обыска в рамках уголовного дела у злоумышленника нашли 140 боевых патронов калибра 7,62 мм.

«Подсудимый после задержания заключил досудебное соглашение, поэтому процесс шел в особом порядке. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении», — рассказала ФАН старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

Учитывая полное раскаяние коррупционера и его сотрудничество на стадии предварительного следствия, суд приговорил мужчину к 4,5 годам колонии строгого режима.