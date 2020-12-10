Депутаты от ЛДПР призвали запретить трэш-стримы в Интернете

Москва, 10 декабря. Прямые эфиры с демонстрацией насилия, в частности трэш-стримы, должны быть полностью запрещены в России. Об этом ФАН заявил замруководителя фракции ЛДПР Василий Власов.

«Мы организуем 10 декабря заседание круглого стола, которое будет посвящено совершенствованию законодательных механизмов по ограничению создания и распространения трэш-стримов, — рассказал он. — Главные претензии у нас в основном к YouTube. Именно на этой платформе видео с элементами пропаганды насилия сразу блокируются, а вот прямые эфиры, то есть стримы, не блокируют вообще».

Как пояснил депутат, решение провести круглый стол было принято после того, как стали поступать обращения от граждан по поводу различных прямых видеоэфиров в Интернете, во время которых происходит что-то непристойное или насильственное в отношении тех или иных участников съемок. При этом Власов заметил, что отследить издевательства в таких прямых эфирах часто затруднительно, поскольку насилие там происходит непостоянно.

«Прямой эфир может идти несколько часов, а потом внезапно наступает критическая точка, появляются донаты, чтобы кто-то кого-то ударил, избил. И это — основная проблема», — убежден Василий Власов.

В беседе ФАН он уточнил, что в Госдуме сегодня ожидают услышать предложения от блогеров, Минцифры РФ, Роскомнадзора и других представителей отрасли.

«Постараемся с коллегами из Минцифры и Роскомнадзора навести порядок законодательным путем, — добавил депутат. — Мы не имеем ничего против обычных стримов, но когда дело доходит до унижения человеческого достоинства или убийств, то тут мы в стороне не можем стоять. Будем надеяться, что пути решения найдем».

Напомним, 2 декабря в ходе стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) умерла девушка. Не прерывая трансляцию, стример вызвал врачей и полицию, и медики констатировали смерть девушки. СК предъявил блогеру обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Об этом случае высказался в своем Telegram-канале и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал к тотальному запрету на демонстрацию насилия.

«Известный случай на днях — девушку заморозили на улице до смерти. Это кричащая история. Она не просто случайно погибла, а все это было сделано в намеренной, демонстративной форме, все в прямом эфире, с обсасыванием деталей. Это настоящий садизм», — написал политик.

Жириновский убежден, что подобные случаи вообще не должны распространяться, а организаторы, если установлен факт насилия или публичного преднамеренного издевательства, должны получать реальные тюремные сроки.