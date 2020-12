Американские СМИ проигнорировали связь рьяного критика Трампа с китайской шпионкой

Конгрессмен Эрик Суолуэлл подозревается в связях с китайской шпионкой, однако подобное потенциально резонансное дело практически не было затронуто американскими СМИ, так как политик в течение трех лет активно продвигал версию о «российском вмешательстве» в политику США и поддерживал тот тезис, что Дональд Трамп имеет контакты с Кремлем. Об этом сообщают Fox News и The Washington Examiner.

По официальной версии, высокопоставленный член Демократической партии вступил в связь с гражданкой Китая Кристен Фанг в 2014 году перед своим избранием в законодательный орган. Впоследствии издание Axios сообщило, что подозреваемая в шпионаже женщина соблазнила еще двух американских политиков. В настоящий момент она отсутствует на территории Соединенных Штатов.

Примечательна реакция продемократических СМИ на эту историю. MSNBC выпустила на данную тему 5-минутный репортаж в шестом часу утра, и более не касалась ее. CNN, ABC, NBC, CBS, The New York Times, The Washington Post, которые несколько лет муссируют тему «российского вмешательства», ни словом не обмолвились по поводу Суолуэлла.

Сам политик сообщает, что разорвал связи с женщиной после обстоятельного разговора со следователями. Он подозревает, что «всплытие» этой истории как-то связано с Дональдом Трампом, против которого последние годы выступал Джон.

«Я был критиком президента. Я высказывался против него. Я был в обоих комитетах, которые работали над его импичментом. Мне кажется, что на это следует обратить внимание», — сказал конгрессмен.

Впрочем, Суолуэлл не видит для себя угрозы в несостоявшемся скандале. Он выразил уверенность в том, что сохранит свою должность.

Ранее датская разведка обличила США в слежке за своими союзниками по НАТО.