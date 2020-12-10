В Дагестане устанавливают виновных в смерти роженицы с двойней

Махачкала, 10 декабря. В Дагестане разбираются в причинах смерти в роддоме 29-летней женщины, беременной двойней. Родные винят в трагедии врачей, Минздрав региона уверяет, что причиной стала редкая, но практически неизлечимая акушерская патология у роженицы.

Маликат Мусаева, которая уже была матерью двухлетнего ребенка, в конце ноября почувствовала сильную изжогу и тянущие боли в пояснице. Женщину доставили в Махачкалинский родильный дом №2, где она и умерла спустя неделю.

После того, как инцидент получил огласку в социальных сетях, республиканский Минздрав и прокуратура региона инициировали проверки.

По мнению дяди Мусаевой, вина в случившемся лежит на медицинском персонале и дежурных врачах роддома. Их халатное отношение не позволило спасти жизни не только самой женщине, но и детям в ее утробе.

«Прежде чем впасть в состояние комы, она успела позвонить своей матери. Она сказала, что ей плохо, и после этого на звонки не отвечала. Мать позвонила врачу, он был дома. Судя по имеющейся у нас информации, врач позвонил дежурному персоналу, те ответили, что она спит. Вот это бездушное, халатное отношение, преступное бездействие дежурного персонала и привело к тому, что она потеряла двоих детей. Пока врачей собрали, пока решали что делать, оба ребенка погибли. Можно же было спасти этих детей. Вина лежит именно на тех, кто ее принял, кто оставил ее там – медсестра, которая не позвала дежурного врача, дежурный врач, который не пришел вовремя и не сделал необходимые процедуры», – рассказал журналистам мужчина.

По его словам, после перевода женщины в реанимационное отделение за ней стали ухаживать более внимательно.

«Заведующий реанимационным отделением сделал все от него зависящее. Он даже говорил: все, что было до него, – это вина врачей, а он сам постарается что-то предпринять. Но, к сожалению, она умерла», – отметил дядя роженицы.

Ту же позицию журналистам озвучила и мать погибшей, которая не возлагает вину за произошедшее на реаниматологов.

«В реанимации она была под хорошим присмотром. Но я хочу узнать, что случилось с моей девочкой до реанимации», – сказала она.

В Минздраве Дагестана ФАН сообщили, что причиной гибели роженицы стала редкая болезнь – острый жировой гепатоз беременных. При нем печень больной саморазрушается, от чего по всему миру гибнут примерно 80% беременных, уверяют в ведомстве.

«У погибшей развился редкий и очень страшный диагноз, который уносит жизни беременных женщин по всему миру. Острый жировой гепатоз беременных возникает у женщин во время беременности, как аутоимунная реакция организма. При этом заболевании печень стремительно саморазрушается, зачастую убивая мать и ребенка. В среднем по всему миру один случай развития гепатоза отмечается на 13 тысяч беременностей. Страшный диагноз подтвердился и у умершей. В 80% случаев диагноз приводит к материнской смертности по всему миру», – заявили в министерстве.

Там также объяснили, что роженице было проведено экстренное кесарево сечение из-за того, что дети стали погибать в утробе. После этой операции женщина впала в состояние комы и умерла.

«Все силы медицинских работников роддома были брошены на спасение женщины, ее консультировали лучшие федеральные специалисты из Центра акушерства и гинекологии, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, подключился и президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Ефим Шифман», – заверили в региональном Минздраве.

В министерстве добавили, что вся медицинская документация направлена на независимую экспертизу.

«Мы абсолютно не заинтересованы в скрытии или нереагировании на имеющиеся дефекты в организации медицинской помощи беременным. Если таковые есть, виновные будут наказаны. Вся медицинская документация направлена двум рецензентам – это федеральный Центр акушерства и Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов», – сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова.

Свою проверку деятельности медработников также проводит прокуратура республики.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами родильного дома требований законодательства при оказании женщине медицинской помощи», – говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве ФАН уточнили, что проверка еще продолжается. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.