Глава Национальной разведки США признал, что Россия и Китай господствуют в космосе

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил о том, что жизненно важные интересы Америки все больше подвергаются риску, так как Китай и Россия разрабатывают и размещают «разрушительное оружие», угрожая космическому потенциалу США и их союзников. Соответствующее мнение было высказано в ходе публичного заседания Национального совета во главе с вице-президентом Майком Пенсом в Космическом центре Кеннеди в среду, 9 декабря. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Со слов разведчика, КНР представляет наибольшую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Китай создает оружие, способное уничтожить наши спутники на геосинхронной орбите Земли, где находятся многие из наших критически важных космических систем. Пекин также развернул ракеты наземного базирования, предназначенные для поражения объектов на низкой околоземной орбите», — подчеркнул Рэтклифф.

Также в соответствующем докладе много внимания было уделено развитию новейших вооружений Российской Федерации.

«У России в разработке есть система, аналогичная китайской. Она, вероятно, начнет действовать в течение ближайших нескольких лет. Кроме того, Москва развернула наземное лазерное оружие, которое может ослепить или повредить наши космические оптические датчики», — добавил разведчик.

Было упомянуто и «провокационное поведение», якобы демонстрируемое нашей страной.

«Российское правительство запустило аппарат, который затем стал активно маневрировать вблизи правительственного спутника США», — привел в подтверждение своих слов глава разведки.

Ранее Рэтклифф заявлял, что текущие отношения Соединенных Штатов и Китая с каждым годом все больше напоминают Холодную войну.