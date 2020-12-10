Военный эксперт ответил на претензии Пашиняна к РЭБ в Карабахе

Санкт-Петербург, 10 декабря. Почему российские системы РЭБ не сработали во время военного конфликта в Нагорном Карабахе и насколько обоснованы обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сторону Москвы, рассказал доктор военных наук Константин Сивков во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Сивков подчеркнул, что, обсуждая возможность использования российских систем РЭБ в Карабахе, нужно уточнить два момента.

«Во-первых — нужно посмотреть, какие именно системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) закупила Армения. Нужно отталкиваться от того, насколько данные системы РЭБ были эффективны для борьбы с конкретными беспилотниками. Потому что для каждого радиоэлектронного средства должны быть разработаны свои средства радиоэлектронного подавления. По крайней мере, те средства РЭБ, которые являются универсальными, должны включать в спектр своих задач подавление каналов связи радиоэлектронных средств, которые используются на беспилотниках», — объяснил военный эксперт.

Сивков предположил, что средства РЭБ, которые закупал Пашинян, предназначались для подавления каналов управления боевой пилотируемой авиации и ее радиоэлектронных средств. Эти системы РЭБ не были предназначены для подавления каналов связей беспилотников и малой авиации.

«Второй важный момент — вопрос подготовки личного состава. Не факт, что армянские специалисты имели необходимую подготовку для того, чтобы применять данные средства РЭБ», — заявил доктор военных наук.

Таким образом, Константин Сивков подчеркнул, что обвинения господина Пашиняна «ни на чем не основаны».