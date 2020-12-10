Королевой пришлось выпить на экзотическом острове напиток из гнилых авокадо и манго

Известная украинская и российская певица Наташа Королева заявила, что после всех проблем в текущем году приглашение уехать на экзотический остров оказалось для нее спасательным кругом, сообщили ФАН в пресс-службе канала «Пятница!».

Заслуженная артистка РФ стала дебютанткой первого в истории «русского выживалити»-шоу под названием «Племя», который в конце текущего года появится в телеэфире.

«Должно было произойти какое-то обнуление, поэтому это предложение «Пятницы!» поехать жить в племя для меня прозвучало как спасательный круг, — призналась Королева. — Хотя я понимала, что будет трудно. Но обстоятельства, которые на меня навалились тяжеленным грузом, негативная реакция на мою семейную ситуацию, которая, по большому счету, никого не должна волновать кроме моей семьи, все эти суды-пересуды, негатив…».

Певица, которая сильно устала от свалившегося на нее в уходящем году вороха проблем, отправилась на остров неподалеку от Занзибара, в племя настоящих аборигенов, чтобы, как говорится, «обнулиться» и испытать себя.

«У меня появилось огромное количество вопросов, на которые я должна была сама себе ответить, на все посмотреть со стороны, — отметила Королева. — Вот реально «обнулиться», понять, как жить дальше и как воспринимать мир после того, что сделали с моей семьей на глазах у всех, без нашего на то согласия и желания. Просто взяли и устроили линчевание!»

По словам Наташи, только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь ей отключить голову и начать жить в другом ритме. По большому счету, это был супер крутой квест, который под силу только людям со стержнем. И далеко не каждый смог бы через это пройти, уверена певица.

«Самым сложным для меня было проживание в хижине, которую мне выделили, — сказала Королева. — Мало того, что она сама по себе напоминает захудалый сарай для скота, а не для людей, так еще там умер человек, заболевший малярией. И мне говорили, что его дух остался жить в этой хижине. Но я абстрагировалась и приняла это, и даже потом грустно было прощаться с этим жильем».

В уникальном проекте «Пятницы!» звезды шоу-бизнеса отправятся на остров, где им предстоит выживать один на один с диким племенем.

«Выживалити» — это новый формат реалити-шоу, придуманный и разработанный телеканалом. По сути, это мировой эксперимент, в котором герои шоу не просто окажутся на экзотическом острове, но еще и будут пытаться выжить в настоящем диком племени: без цивилизации, без привычного комфорта и, конечно же, без гаджетов.

Так, например, Королева научится жить в дикой природе: добывать себе еду, охотиться и ловить рыбу голыми руками, а еще испытает на себе шаманские обряды и научится жить по законам первобытного племени.

Наташа взяла с собой чемодан, наполненный только самыми полезными вещами, включая сигнальную ракету. Это на случай, если она вдруг решит прекратить испытание и вернуться домой раньше намеченного времени — певица сможет подать сигнал, и ее заберут с острова.

Королева поселилась в племени Бома, проживающем недалеко от Занзибара. История племени началась в 1964 году, когда на этом африканском острове произошла революция, и одна из семей, сбежавшая от насилия, образовала в джунглях собственную коммуну. Помимо Бома, певица побывает также в других африканских племенах и покажет зрителям обычаи и нравы местных поселений.

Жители племени Бома разговаривают на одном из самых распространенных африканских языков — суахили. Зато других не знают вовсе. Поэтому помощь Королевой будет оказывать так называемый «ментор» — самая образованная женщина Бома, владеющая несколькими языками мира, в том числе и русским. Эту женщину зовут Шейха, она преподает в местной школе, где обучает детей основам математики, английскому языку, географии и сексуальному образованию. Самой же Наташе предложат провести в школе урок музыки.

Примечательно, что каждый новый житель племени должен пройти ритуал посвящения — выпить напиток, сделанный из гнилых плодов авокадо и манго. Человек, выпивший этот напиток, тем самым покажет, что любит природу и ценит ее в любых проявлениях. А в первый день жизни в племени новоиспеченный житель Бомы не должен есть вовсе, чтобы показать силу воли. Королевой придется пройти все эти обряды, а взамен научить жителей племени готовить русский борщ и оливье.

Дебютный выпуск «выживалити»-шоу выйдет в вечернем эфире телеканала «Пятница!» 21 декабря.