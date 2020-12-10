Садальский поделился трудовыми планами на Новый год

Заслуженный артист России, народный артист Грузии и Чувашии Станислав Садальский рассказал ФАН, как будет отмечать Новый год. Планы у известного артиста и популярного блогера трудовые. При этом Садальский посетовал на особенности нынешнего времени, когда из-за пандемии COVID-19 любые замыслы могут неожиданно поменяться в последний момент.

На вопрос о новогодних планах Садальский ответил так:

«Я играю спектакль 31 декабря в ЦДКЖ с Мирославой Карпович в роли Саши и с Таней Орловой».

Речь идет о спектакле «Шашни» режиссера Нины Чусовой, который запланирован на 31 декабря в московском Театрально-концертном зале Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ). Это комедия о супружеской измене. На 31 декабря в спектакле заявлены следующие актеры:

Александр Евгеньевич, композитор — Стас Садальский;

Ольга Петровна, его жена — Татьяна Орлова;

Леонид, молодой человек — Илья Бледный;

Саша-Воробушек — Мирослава Карпович.

На вопрос, нормально ли продаются билеты и не пугает ли исполнителей возможная отмена спектакля, Садальский ответил:

«Ну, не знаю, у нас ни в чем нельзя быть уверенным до последнего момента. Так уже было: на несколько спектаклей билеты были проданы, а в последний момент взяли и все отменили. У нас же ничего нельзя загадывать. Как говорится, «загад не бывает богат». Загадаешь что-то — а все отменят».

Так произошло, например, со спектаклем в Петербурге, рассказал Садальский, который должен был участвовать в антрепризе в Северной столице.

«4 января мы должны были играть спектакль в Петербурге, а там из-за карантина все взяли и отменили с 30 декабря по 15 января. Поэтому ни в чем нельзя быть уверенным. Нет уверенности в завтрашнем дне. Потому что в советское время мы знали, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а сейчас ничего не известно», — и иронией отметил Садальский.

Что касается планов непосредственно на новогоднюю ночь, у артиста они вполне традиционные.

«Мы нашей компанией соберемся и будем отмечать», — рассказал он.

Ранее Станислав Садальский резко осудил руководство Первого канала за, как он считает, лоббирование одной из исполнительниц на шоу «Голос». За Александру Будникову — дочь телеведущего — заступился «звездный блогер» Вадим Манукян. Отметим, девушка в финальную часть конкурса не прошла.