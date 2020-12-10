Эксперт по этикету назвала самые удачные и неудачные подарки для коллег на Новый год

Москва, 10 декабря. Не стоит дарить коллегам и начальникам на Новый год гели для душа и одежду. Такой совет дала читателям ФАН президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Неудачные подарки встречаются чаще, чем хотелось бы, — предупредила Холгова. — Самые распространенные в бизнесе — это канцелярские вещи. Сами по себе они не плохи. Но ведь, как правило, дарят недорогие корпоративные ежедневники, ручки и прочее. Они едва ли способны кого-то обрадовать».

Эксперт посоветовала: если вы решили подарить коллеге канцелярские принадлежности, то пусть они будут наивысшего качества и солидного бренда. Ручка Parker, например, — безошибочный вариант, уверена Холгова.

«Нельзя дарить банные принадлежности и предметы одежды (только самым близким). Парфюм — тоже табу», — предупредила эксперт по этикету.

При этом собеседница ФАН подчеркнула, что презент начальнику может быть только коллективным.

Но что же тогда подарить коллегам? Альбина Холгова посоветовала несколько беспроигрышных вариантов.

«Список безошибочных подарков: красиво оформленные сладости, шампанское, книги в хорошем переплете, живопись, предметы столового серебра и фарфора, — привела примеры Холгова. — На Новый год можно подарить елочную игрушку. Или то, что точно понравится адресату».

Но для этого нужно провести анализ пристрастий человека, которого вы хотите одарить, добавила эксперт. Возможно, придется изучить посты коллеги в соцсетях. Подарок — штука сложная, подчеркнула Альбина Холгова.

Ранее ФАН рассказал, что подарить на Новый год и Рождество девушке, чтобы подарок был душевным, модным, красивым, по-женски практичным, уместным и финансово доступным для дарителя.