Идет восьмая акушерская неделя беременности, а значит с момента зачатия прошло уже 1,5 месяца. Первый триместр в разгаре, и будущая мама уже наверняка знает о своем интересном положении. Малыш внутри растет не по дням, а по часам, но он все еще слишком мал, чтобы окружающие могли заметить какие-либо изменения во внешнем облике женщины. Многие беременные, боясь сглазить, стараются как можно дольше не рассказывать окружающим о свершившимся чуде, поэтому на столь раннем сроке, как правило, о грядущем пополнении в семье знают только самые близкие.

О первых шевелениях плода, разумеется, говорить пока еще рано, зато организм будущей мамы чутко откликается на происходящие в нем изменения, причем далеко не всегда его реакция положительным образом сказывается на самочувствии «хозяйки».

Мы поговорили с постоянным экспертом ФАН кандидатом медицинских наук, врачом акушером-гинекологом, гинекологом-эндокринологом Марией Прохоровой и узнали о том, как чувствует себя мама, какие новые стадии проходит в своем развитии малыш, а также выяснили, чего следует опасаться на данном сроке и что делать, чтобы выглядеть и чувствовать себя на все 100.

Развитие ребенка

Мария Прохорова рассказывает, что на сроке восьми недель происходит завершение эмбрионального периода развития малыша. Теперь его официально именуют не эмбрионом, а плодом.

В это время у маленького человечка начинают «вырисовываться» характерные черты лица и тела. Уже сейчас можно разглядеть очертания носика, губ, челюстей. Кости рук, ног и черепа становятся все крепче и постепенно приобретают твердость. Понемногу оформляются будущие запястья, изгибы локтей, коленей, лодыжек, плеч, формируются пальцы на ручках и ножках, развиваются уши, шея, а вместе с ней и дыхательные пути, исчезает «хвостик», а конечности, наоборот, становятся все более различимыми. Веки почти сформированы, но пока не функционируют в полном объеме. На крошечном языке уже имеются вкусовые сосочки.

К этому времени подходит к концу процесс структуризации почек, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и сердца — оно теперь четырехкамерное, в нем вовсю формируются клапаны. Активно совершенствуется нервная система. Малыш начинает совершать свои первые движения, но он все еще слишком крошечный для того, чтобы они были хоть сколько-нибудь ощутимы. Размеры плода на этом сроке составляют около 2 см, а весит кроха примерно 3 грамма. Чтобы было проще представить себе, насколько еще мал ваш будущий сынок или дочка, представьте себе фасолинку или ягодку винограда. И тем не менее темпы роста вчерашнего эмбриона поражают воображение — за какие-то две недели он «вымахал» вчетверо!

Еще буквально неделю назад зародыш постоянно находился в позе эмбриона, то есть головка была прижата к будущим коленям, а спина будто бы скрючена. Теперь тельце плода начало выпрямляться, и он все больше напоминает младенца.

У девочек формируются яичники, а у мальчиков — яички, однако разглядеть пол будущего малыша на УЗИ пока не под силу даже самому опытному специалисту и современному оборудованию. Придется набраться терпения и немного подождать.

Самочувствие мамы

Как уже говорилось выше, окружающим заподозрить со стороны, что женщина находится на восьмой неделе беременности, практически невозможно, хотя особо бдительные и внимательные друзья и коллеги все же могут отметить некоторые перемены — например, будущая мама чаще отлучается в туалет и временами страдает от внезапных приступов плохого самочувствия и настроения.

«Из-за растущей матки возможно появление незначительных тянущих ощущений в нижней части живота, более частые позывы к мочеиспусканию, в некоторых случаях могут наблюдаться диспепсические расстройства», — поясняет Мария Прохорова.

Кроме того, Мария Викторовна рассказывает, что для данного периода характерны некоторые изменения эмоционального фона, поскольку женщина, как правило, психологически настраивается на роль будущей мамы. Даже в тех случаях, когда незапланированная беременность стала неожиданностью, к этому сроку первое потрясение от радостного известия отступает, уступая место совершенно иным чувствам — осознанию того, что внутри растет маленькая жизнь, за которую нужно нести ответственность не только после рождения, но и все последующие месяцы. Тем не менее настроение по-прежнему может оставаться нестабильным, доставляя ей самой и окружающим неудобства от излишней впечатлительности, раздражительности и плаксивости, свойственных некоторым беременным.

Несмотря на то, что живот пока незаметен, некоторые перемены во внешности все же происходят. Уже на столь раннем сроке грудь под воздействием стремительно меняющегося гормонального фона начинает готовиться к последующему грудному вскармливанию, и многие женщины замечают, что привычное белье немного жмет, поскольку молочные железы увеличиваются в размерах и становятся более чувствительными.

Впрочем, для большинства такие перемены во внешнем виде — к лучшему. Чего не скажешь о верном спутнике довольно большого процента беременностей (но, к счастью, не всех) — токсикозе. Излишняя восприимчивость к запахам, неприятие прежде любимых ароматов и вкусов, приступы тошноты, порой сопровождающиеся рвотой, повышенное слюноотделение — все эти неприятные симптомы порой сопровождают будущую маму на протяжении всего первого триместра. Мария Прохорова успокаивает, что токсикоз в легкой форме не представляет угрозы ни для мамы, ни для малыша, но советует обратиться к врачу, если его проявления усиливаются, а рвота становится многократной, лишая организм возможности получать все необходимые вещества с пищей.

Еще один довольно распространенный «симптом» беременности — постоянное чувство усталости и сонливость в течение дня, даже после продолжительного и полноценного ночного сна. Будущая мама буквально засыпает на ходу. Это состояние также является следствием гормональной перестройки и не должно становиться причиной для беспокойства. Если имеется такая возможность, не нужно противиться желанию вздремнуть. Дневной отдых пойдет организму только на пользу и с большой долей вероятности поможет избежать головокружений и слабости.

По словам специалистов, будущим мамам не стоит волноваться из-за незначительного повышения температуры при отсутствии прочих симптомов ОРВИ. Активная гормональная перестройка и усиленная работа всех систем организма может приводить к тому, что термометр вместо привычных 36,6 покажет 37 или даже 37,3. При этом на самочувствии этот скачок никак не отразится. Если же к подъему температуры присоединяется кашель, боль в горле, насморк, головная боль, ломота в теле, то беременной стоит как можно раньше показаться врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Особенно важно не принимать никаких препаратов до консультации со специалистом, поскольку многие лекарства во время беременности противопоказаны!

Характер выделений и тянущие боли в животе на 8-й неделе беременности

Этот пункт, касающийся самочувствия беременной женщины, неслучайно было решено обговорить отдельно. Дело в том, что самопроизвольное прерывание беременности чаще всего происходит как раз на 7-8 неделях беременности. Акушер-гинеколог Мария Прохорова объяснила, что это явление связано с образованием так называемого «прогестеронового окна» — момента, когда плацента еще не успела сформироваться и взять на себя функцию по защите плода, а желтое тело при этом не вырабатывает гормон в количестве достаточном для сохранения беременности. Кроме того, существует риск неразвивающейся или замершей беременности, зачастую вызванной наличием неких несовместимых с жизнью генетических патологий.

Самостоятельно определить, что малыш перестал развиваться, к сожалению, невозможно, поэтому так важно вовремя встать на учет в женскую консультацию и регулярно наблюдаться у врача.

В норме выделения на этом сроке должны быть прозрачными, однако появление коричневой мазни и тянущих болей в животе, связанных с естественным увеличением матки, все же возможно. В любом случае, точно ответить на вопрос, все ли в порядке с мамой и ее крохой, сможет только специалист.

Обследования и анализы

Если женщина, сделавшая тест на беременность и получившая положительный результат, на этом сроке до сих пор не дошла до врача, то сейчас самое время это сделать. Акушер-гинеколог произведет визуальный осмотр, назначит все необходимы анализы и при необходимости направит на УЗИ. Выявить наличие каких-либо аномалий в развитии плода на восьмой неделе беременности невозможно (это делается на первом скрининге в 11-13 недель), но исследование поможет убедиться в том, что у малыша есть сердцебиение и исключит замершую беременность. Возможно, вам даже отдадут первое фото вашего крохи, но разглядеть на нем подробности вряд ли удастся.

При постановке на учет по беременности будущей маме будет необходимо сдать ряд лабораторных исследований. В обязательный перечень входит мазок на диагностику микрофлоры влагалища, анализ мочи, общий и биохимический анализ крови, кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит, определение группы крови и резус-фактора. Кроме того, врач, который будет вести беременность, предложит сделать ЭКГ и пройти осмотры у узких специалистов: окулиста, стоматолога, эндокринолога и других, если будет выявлена такая необходимость.

Рекомендации врача

Беременность — ни в коем случае не болезнь, и будущая мама вполне может продолжать вести обычный образ жизни. Однако нужно понимать, что теперь женщина несет ответственность не только за себя, но и за малыша, который с каждым днем растет и крепнет у нее в животе.

Например, Мария Прохорова разрешает своим пациенткам заниматься спортом, но рекомендует пересмотреть свой план тренировок и отдавать предпочтение йоге, пилатесу, плаванию в бассейне и аквааэробике. Силовые и слишком активные кардиотренировки лучше все же отложить на какое-то время, чтобы избежать перегрузок.

Самым положительным образом на самочувствии и состоянии здоровья сказываются пешие прогулки на свежем воздухе, а вот от посещений мест массового скопления людей стоит воздержаться, поскольку иммунитету беременной сложнее отражать атаку вирусов, а лишние инфекции крохе совсем ни к чему.

Огромное значение имеет эмоциональный фон. Беременной женщине как никогда важно чувствовать заботу и поддержку близких. В доме должна царить атмосфера любви и взаимопонимания, а стрессовых ситуаций нужно стараться всячески избегать.

Отдельно следует поговорить о питании. Оно должно быть полноценным, регулярным и сбалансированным. Некоторые женщины из-за токсикоза напрочь теряют аппетит, лишая себя и ребенка необходимых веществ. Допускать приступов голода нельзя, поскольку они только усугубят ситуацию. Но и переедание ни к чему хорошему не приведет. История про «есть за двоих» — не более чем устаревшее и опасное заблуждение, которое впоследствии выльется в набор веса, отеки и повышенное давление. Ешьте как обычно, соблюдая привычный режим, не пропускайте приемы пищи, следите за объемами порций. Основу меню должны составлять овощи, богатые клетчаткой, и белок. Старайтесь по максимуму исключить быстрые углеводы, копчености и другие виды переработанного мяса. Лучший десерт сейчас — это свежие ягоды.