Фридман открыто заявила о «непригодности» половых органов Алибасова

Москва, 10 декабря. Известная бизнес-леди и бывшая любовница продюсера Бари Алибасова Ляна Фридман прокомментировала новости о госпитализации звезды. По словам экс-подруги музыканта, Алибасову уже давно пора ампутировать детородные органы.

Недавно стало известно, что Бари Алибасов стал участником очередного скандала. Еще совсем недавно шоумен клялся в любви и верности своей законной супруге — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако затем продюсер заявил, что влюблен в молодую массажистку и ждет от нее ребенка.

Немного позже стало известно, что звезда вновь была госпитализирована. Однако на данный момент причиной плохого самочувствия музыканта стало не выпитое средство для отчистки труб, а передозировка «мужскими препаратами», помогающими вести активную половую жизнь.

Журналисты сразу же предположили, что пожилой композитор решил впечатлить новую избранницу в постели, для чего и принял изрядную дозу «Виагры» или аналогичного препарата. Однако не стоит забывать о том, что новые сообщения о «приключениях» шоумена вполне могут быть попыткой Алибасова удержать на себе внимание общественности.

Что же касается бывшей подруги знаменитости, то она относится к экспериментам Алибасова с сарказмом. По ее мнению, музыканту следует отказаться от своих гениталий.

«Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно. И отдать студентам медицинских вузов на изучение», — посоветовала бизнесвумен.

Также Фридман предложила продюсеру вернуться к Федосеевой-Шукшиной. Дело в том, что они оба уже в преклонных годах и этот фактор позволит знаменитостям достойно закончить свой земной путь.

Позже выяснилось, что причиной отравления стала вовсе не новая возлюбленная, а обезьяна по кличке Маша. Об этом сообщил представитель музыканта.