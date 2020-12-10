Алиев объявил предателями и отбросами тех, кто хочет вести диалог с Арменией

В ходе военного парада, организованного в Баку в честь успеха Азербайджана в минувшем обострении нагорнокарабахского конфликта, президент Ильхам Алиев заявил, что считает армянские территории Зангезур, Гойча и Ереван историческими землями своей страны. В связи с этим государственный лидер сообщил о намерении готовиться к новой войне, «не теряя ни минуты».

Президент добавил, что не рассматривает Армению как торгового партнера и равноправного игрока на мировой арене. Тех же, кто не разделяет эту позицию, он назвал предателями и таканками (арм. «отбросы, отребье» — прим. редакции).

Присутствующий на параде турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во всеуслышание отдал почести одному из организаторов геноцида армян в ходе Первой мировой войны.

«Да святится сегодня душа Энвер-паши», — произнес он.

Власти Азербайджана учредили в стране праздник в честь окончания войны в Нагорном Карабахе – День победы. Его будут отмечать 10 ноября. Еще одной памятной датой станет 27 сентября– начало военных действий в Нагорном Карабахе. К этой дате приурочат День памяти погибших.

Ранее, в ходе обращения к своему народу, Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель. Данное популистское высказывание было вызвано возмущением государственного лидера тем фактом, что находящиеся в «тысячах километров» французы решают вопрос о нагорнокарабахском конфликте, который их никак не касается.

Политик добавил, что за все время своего пребывания в минской группе Париж не сделал ни одного практического шага к решению проблемы.

В конце ноября французский Сенат принял резолюцию , которая призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику. Там считают, что это послужит инструментом переговоров для установления прочного мира. Документ призывает немедленно вывести из Карабаха азербайджанские вооруженные силы.

Принял-предпринял – однокоренные рядом стоящие слова – не очень читаются… Не ошибка, конечно, но можно сделать замену слова «предпринял» на «осуществил» или «сделал».