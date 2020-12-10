В Томской области стремительно растут темпы строительства жилья

Томск, 10 декабря. В Томской области за 2020 год уже введено в эксплуатацию 382 тысячи квадратных метров жилья, что на 20% выше прошлогоднего показателя, об этом сообщила администрация Томской области.

«В 2020 году Минстрой РФ скорректировал для Томской области показатели по вводу в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году необходимо сдать 457 тысяч «квадратов», и это нам вполне по силам», — заявил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Из введенных объемов почти 227 тыс. квадратных метров составляют индивидуальные дома.

Евгений Паршуто отметил, что плановые объемы по вводу жилья (3,71 миллиона квадратных метров) по нацпроекту сохраняются, однако сроки выполнения работ Минстрой продлил до 2030 года.

Ранее стало известно, что Министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Томской области на строительство улицы Тояновской вблизи микрорайона «Южные ворота», что позволит обеспечить в 2021–2022 годах введение более 16 тысяч квадратных метров жилья.