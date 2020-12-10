Модный эксперт Эвелина Хромченко показала цвет, который никому не идет

Москва, 10 декабря. Одна из ведущих популярной программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко раскритиковала образ от «народного стилиста», объяснив, какой цвет одежды может уничтожить любую красоту.

В шоу уже несколько месяцев соревнуются стилисты из народа и профессионалы. Их задача заключается в том, чтобы подобрать самые лучшие образы для героини «Модного приговора». Иногда первым удается победить опытных имиджмейкеров, но чаще всего представленные ими образы не дотягивают до совершенства.

На последнем из выпусков Эвелина Хромченко разнесла в пух и прах образ от «народного стилиста», но при этом модный эксперт дала важные советы, которые помогут в следующий раз не допустить промахов. Ведущая программа акцентировала внимание на свитере с разновеликим подолом: спереди он открывал паховую зону, а сзади выбивался из-под пальто ниже колена. Подобные провалы в образе в мире моды считаются недопустимыми, заявила Эвелина Хромченко.

Также она раскритиковала цвет свитера, который может превратить любого человека, даже самого яркого и эффектного, в серую мышь.

«Цвет у этой трикотажной вещи для нашей героини тусклый. И вообще очень тяжело найти женщину, которой будет к лицу такой оттенок бежевого. Опасайтесь его», — объяснила модный эксперт.

Историк моды Александр Васильев ранее подробно рассказал о новом тренде на передаче Первого канала «Модный приговор». Он продемонстрировал пальто, ставшее модным благодаря врачам и пандемии.