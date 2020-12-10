Франц Клинцевич: Запад будет осуществлять давление вплоть до полного «расчленения»

Западу не нужен партнер с военно-политическим потенциалом, суверенитетом, отстаивающий свои интересы. Об этом в беседе с ФАН сообщил политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Эксперт поддержал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о главном событии для внешней политики нашей страны за последние 15 лет. По словам дипломата, ключевым фактором стало то, что Запад увидел в России самостоятельную державу, которая, прежде всего, отстаивает собственные интересы.

«Я поддерживаю эти слова, но не стоит забывать и о другом важном обстоятельстве. Запад знает, что последние лет 20 Россия — самостоятельный игрок на мировой политической арене, с которым нужно считаться, но им не нужен партнер с военно-политическим потенциалом, суверенитетом, отстаивающий свои интересы», — подчеркнул Франц Клинцевич.

По его словам, противостояние между державами, в том числе и экономическое, по-прежнему продолжится. В силу этого Запад сохранит санкционную политику, будет осуществлять давление вплоть до полного «расчленения». Для этого планируется использовать так называемую «мягкую силу» и внутренние противоречия.

«Неслучайно они сегодня создали в России огромное количество независимых международных организаций. Они якобы отстаивают демократические принципы, а на самом деле находятся на подкормке у Запада и целенаправленно ведут изнутри развал Российской Федерации», — отметил эксперт.

В завершение он сказал, что Западу необходимо осознать: несмотря на все создаваемые нашей стране трудности, Россия выживет и продолжит развиваться.