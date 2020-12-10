Актер Анатолий Кот воплотит образ Шойгу в военной драме о летчике Пешкове

Москва, 10 декабря. Роль министра обороны России Сергея Шойгу в новой военной драме, посвященной гибели летчика Олега Пешкова в Сирии, доверили актеру Анатолию Коту, передает корреспондент ФАН.

Самого Пешкова сыграет актер Игорь Петренко. Имя актера на роль Владимира Путина пока держат в секрете.

«Мы долго думали, кто будет играть министра обороны и президента. У нас все-таки нет культуры или, лучше сказать, традиции преподнесения первых лиц в кино. Все-таки это люди знаковые, не временные», — сказал в разговоре с ТАСС автор сценария и режиссер фильма Игорь Копылов.

Создатели фильма утверждают, что представят не биографии, а собирательные истории о русских офицерах, основанные на реальных событиях.

Летчик Олег Пешков стал прототипом героя истории подполковника Сошникова (его сыграет Игорь Петренко), Константина Мурахтина узнают в образе капитана Муравьева (за эту роль взялся Иван Батарев), а майор Захаров (актер Сергей Губанов) задуман авторами как собирательный образ офицера Сил специальных операций Минобороны России.

«Я благодарен судьбе за такие роли, особенно когда они не просто выдуманы, нафантазированы, — отметил Игорь Петренко. — Есть, конечно, личное отношение к этому происшествию — и недоумение, и злость. Конечно, есть ответственность перед семьей, сослуживцами, летчиками, поэтому очень волнительно. И, конечно, [это] честь для меня».

Съемки фильма «Небо» уже идут в здании Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной и на аэродроме Чкаловский. Часть сцен снимут на аэродроме Хмеймим и в пункте базирования Тартус в Сирии. Картина, посвященная трагедии 2015 года в Сирии, выйдет на экраны в следующем году.